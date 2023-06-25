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Bakan Ersoy: Sezona yoğun bir şekilde girdik

DHA

Bakan Ersoy: Sezona yoğun bir şekilde girdik


Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Deprem ve ardından da yoğun bir seçim sürecinden geçtik ama sezona yoğun bir şekilde girdik, rekorlar kırarak. Antalya, Gazipaşa havalimanlarımızın günlük sayıları bana geliyor. 90 binden fazla, yaklaşık 100 bin yabancı turist girişi gerçekleşmeye başladı günlük olarak" dedi.
Bir dizi ziyaret için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programına AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıya katılarak başladı. Burada turizmciler ve partililerle bir araya gelen Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, "Halkımız 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha görev verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda yürümek demek yorulmadan, yılmadan sorunları çözmeye, engelleri kaldırmaya, Türkiye'yi geliştirmeye devam etmek demek. Bunu yaparken de hiçbir mazerete, hiçbir bahaneye sığınmamak demek. Seçimler geride kaldı. Biz herhangi bir mazerete sığınmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.
'TURİZMİ 12 AYA YAYMALIYIZ'
Antalya'nın tarım ve turizmde çok önemli bir şehir olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Geçmiş sayılara da, geçen yıl ile bu seneki sayılara da baktığımızda en fazla gecelemenin olduğu, en fazla turizm geliri elde ettiğimiz şehrimiz Antalya. Bizim de öncelikli hedefimiz Antalya'nın bu başarısını daha da artırarak, daha da yukarı seviyelere çıkararak geliştirmek. Bu bağlamda en önemli şey, turizm denildiği zaman sadece sezonda değil, sezon dışında da yıl boyunca 12 aya turizm gelirlerini yaymak çok önemli. Bunu da gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle ören ve arkeolojik yerlerimizi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Biz de bu sebeple bu yöndeki çalışmalarımızı artırdık. Geçen sene başlattığımız Side çalışmalarımız vardı, sonra Kemer'i dahil ettik. Şimdi de burada Syedra Antik Kenti ziyarette bulunup burada da bu hafta itibarıyla çok hızlı ve yoğun bir çalışmayı başlatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
'ANTALYA'YI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ'
Antalya'nın tüm sorunlarına çözüm aradıklarını ifade eden Bakan Ersoy, şöyle dedi:
"Antalya'nın sorunları yetki bizde olsun olmasın. Bazı konularda yetki bizde, bazı konularda yetki mahalli idarelerde. Ben arkadaşlarıma da her zaman söylerim; 'Yetkinin kimde olduğu hiç önemli değil. Onların yetişemediği yerde biz yetişeceğiz, biz sahip çıkacağız. Antalya'yı sahipsiz bırakmayacağız' derim. Antalya'dan Gazipaşa'ya, Kaş'a kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış şehrimizi karış karış gezeceğiz. Neye ihtiyacı varsa tespit edeceğiz. Yetki bizde olmasa da hazırlıklarımızı yapacağız ve ne gerekirse yerine getireceğiz. Şimdi artık yeniden sezona giriyoruz, sezon yeniden canlandı. Bir deprem ardından da yoğun bir seçim sürecinden geçtik ama sezona yoğun bir şekilde girdik, rekorlar kırarak. Antalya, Gazipaşa havalimanlarımızın günlük sayıları bana geliyor. 90 binden fazla, yaklaşık 100 bin yabancı turist girişi gerçekleşmeye başladı günlük olarak. İnşallah bu sayıyı daha da artırarak devam edeceğiz. Antalya'nın ihtiyaçlarıyla ilgili de kısa bir brifing verdi arkadaşlarım. Onları da ben notlarıma aldım. Zaten Antalya-Alanya otobanının ihalesi eylül ayında gerçekleştiriliyor. Bu gerçekleştirilene kadar mevcut kara yolu üzerinde de iyileştirmeler yaparak süreci rahatlatmamız gerekiyor. Yine büyükşehrin sorumluluk alanında olsa da arıtmayla ilgili sıkıntıları anlattılar. Biliyorsunuz daha önce Belek-Serik bölgesinin arıtmalarını devreye almıştık, yetkiyi büyükşehirden devir alarak. Şimdi Kemer ile ilgili de bir çalışmayı başlattık. Geçen sene sonu itibarıyla temelini attık. İnşallah yıl sonu itibarıyla Kemer ile ilgili arıtma sorunlarını da çözmüş olacağız. Şimdi Alanya ile ilgili ihtiyaçları da arkadaşlar söylediler. Biz bunlarla ilgili de gereken çalışmayı yapacağız. İhtiyaç noktalarını tespit edeceğiz, inşallah hızlı bir şekilde çözüm getireceğiz."
Konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Syedra Antik Kenti'ni incelemek için ilçe teşkilat binasından ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-06-25 16:56:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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