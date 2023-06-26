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Konyaaltı Sahili'nde bayram boyunca her keseye uygun eğlence

DHA

Konyaaltı Sahili'nde bayram boyunca her keseye uygun eğlence


Tolga YILDIRIMAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TURİZM kenti Antalya'da, en çok ziyaret edilen sahillerden Konyaaltı, müşterilerine locada özel hizmet sunan, şezlong şemsiye kiralama yöntemiyle tatilcileri ağırlayan işletmeleri, giriş ücreti ödenmeyen plajlarıyla turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşadı. İşletmelerin günlüğü 3 bin liraya müşterilerine özel hizmet sunduğu locaların yanı sıra kumsala havlusunu serip güneşlenenler, bütçesine uygun tatilin keyfini çıkardı.
Kurban Bayramı tatilinde otellerin yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştığı Antalya'da, Konyaaltı ilçesi tatilcilerin uğrak yeri oldu. Deniz kenarında lüks otellerin yanı sıra pansiyon, apart gibi farklı konaklama tesislerinin yer aldığı ilçede, Konyaaltı Sahili her gün on binlerce tatilciye ev sahipliği yaptı. Turist yoğunluğunun yaşandığı Konyaaltı'da tercihe göre sahilde güneşlenip denize giren, 'beach' olarak adlandırılan işletmelerde eğlenceli vakit geçiren turistler, 9 günlük tatile keyifle başladı.
PLAJDA 7/24 EĞLENCE
Kentte tatil yapanların denize girmek için tercih ettiği Konyaaltı Sahili'ne gelenler, isteğe göre giriş ücreti ödenmeyen plajları ya da özel eğlence ve hizmetleriyle müşterilerini ağırlayan 'beach'leri seçti. Sahildeki mavi bayraklı işletmeler, farklı aktivitelerle tatilcilere gece gündüz eğlenceli dakika geçirme imkanı sundu.
ŞEZLONG ŞEMSİYE KİRALAMA BEDELİ EN AZ 150 LİRA
Şezlong, şemsiye kiralama yöntemiyle farklı seçenekler sunan işletmeleri tercih edenler, yüzme ve güneşlenmenin yanı sıra canlı müzik performansı ya da müzik dinletisiyle tatilin keyfini çıkardı. Ekstra ödemeyle müşterilerine yiyecek, içecek hizmeti veren işletmelerde, şezlong, şemsiye 150 liradan başlayan fiyata kiralandı. Tatilciler, işletmelerin çoğunluğunda şezlong ve şemsiye kiralama ücreti olarak 250 lira ödedi.
LOCADA ÖZEL HİZMETİN FİYATI 3 BİN LİRA
Sahilde bazı tatilciler işletmelerin özel hizmet sunduğu localarda tatil yapmayı tercih etti. Locada günlük kiralama ücreti ödeyen tatilciler, özel ikramlar ve yiyecek içecek hizmetiyle müşterilerini ağırlayan tesislerde eğlenceli vakit geçirip, bayram tatilini Antalya'da geçirmenin keyfini yaşadı. Locada beraberindeki 7 kişiyle gününü geçirmek isteyen tatilciler, işletmelere ve hizmete göre değişen fiyatlarda kiralama bedeli olarak günlük 3 bin lira ödedi.
Giriş ücreti ödenmeyen plajlarda günü geçirenler ise yanlarında havlu ve şemsiye getirip kumsalda vakit geçirdi, yüzme, yürüyüş gibi aktivitelerle gününü değerlendirdi. Bazı tatilciler de sahilin yakınındaki yeşillikte, yakınlarıyla plaj sandalyesi ve küçük masayla kendilerine alan oluşturup, yakınlarıyla vakit geçirmeyi tercih etti.
'DENİZ-KUM-GÜNEŞ' TATİLİ
Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan ve 'turizmin başkenti' olarak adlandırılan Antalya'da, turistlerin en çok bildiği sahil olmasından dolayı dünyaca üne sahip Konyaaltı, loca, şezlong, şemsiye kiralanan işletmeler ile giriş ücreti ödenmeyen plajlarıyla turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşadı. Sahilde locada tatil yapanlar, şezlongda vakit geçirenler, deniz kenarında 'yatak' adı verilen güneşlenme alanında denizin keyfini çıkaranlar ve kumsala serilen havlu üzerinde güneşlenenlerin yer aldığı sahilde tatilciler bütçesine göre gününü değerlendirdi. İşletmelerdeki etkinliklerde vakit geçirip, gün içerisinde yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayan tek çocuklu ailelerin en az 2 bin lirayı da gözden çıkarması gerekiyor.
Sahile plaj havlusuyla gelenler de bütçelerine göre günlük ortalama kişi başı 200-500 lira arasında harcama yapıyor. Sahil boyunca seyyar satıcıların mısır, simit ve midye sattığı tatilciler bu yiyecekleri tercih ederse mısıra 30, simide 10, midyenin tanesine ise 5 lira ödüyor.
'İŞLETMELERDE, HİZMET KALİTESİNE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞEBİLİYOR'
Sahildeki işletmecilerden Ali Yılmaz, "Tesisimiz sabah 08.00'dan itibaren ziyarete açılıyor. Farklı ülkelerden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Tesislerimizde misafirlerimiz denize giriyor. Sabah kahvaltı, öğle hamburger, pizza gibi yiyecek servisimiz var. Akşam canlı müzik programımız var. Misafirlerimiz sabah 08.00'dan gece 01.00'a kadar eğlenceli vakit geçiriyor. Misafirimiz tercihine göre şezlong, yatak, locadan faydalanabilir. Şezlonga 200 lira, deniz kenarında yataklarımız 1000 lira, loca da 3 bin lira ödeyen misafirlerimiz gönüllerince eğleniyor. Sahildeki işletmelerde hizmet kalitesine göre fiyatlar değişebiliyor. Şezlong 150 liradan 200 liraya, localar 1500 liradan 3 bin liraya kadar fiyatlandırılıyor. Müşterilerimiz sabahtan akşama sahili kullanıp, şezlong, kahvaltı öğle yemeği, akşam canlı müzik programına katılması halinde minimum kişi başı 2 bin liraya bir günün eğlenceli şekilde geçirebilir."
`3 KİŞİ İÇİN GÜNLÜK 3 BİN 500 LİRA HARCIYORUZ´
Konyaaltı'nda tatilini geçiren Ayten Aktaş, "Almanya'dan tatile geldik. İki haftadır Antalya'dayız. Eşimle günlük 2 bin 500 lira harcama yapıyoruz. Şezlongda vakit geçiriyoruz. Güneşleniyoruz" dedi.
Aydın Aktaş ise sabah saatlerinden gün sonuna kadar sahilde eğlenceli vakit geçirip denizde yüzdüklerini anlattı. Coşkun Çevik de Kurban Bayramı sürecinde Antalya'ya tatile geldiklerini anlattı. Eşi ve çocuğuyla günlük 3 bin 500 lira harcama yaptıklarına değinen Çevik, tatil günlerini denize girip, sahilde vakit geçirerek değerlendirdiklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAlparslan ÇINAR
2023-06-26 13:06:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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