Bakan Ersoy: Rekor sayıda kazı çalışması ve arkeolojik araştırma yaptık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Ersoy: Rekor sayıda kazı çalışması ve arkeolojik araştırma yaptık

DHA

Bakan Ersoy: Rekor sayıda kazı çalışması ve arkeolojik araştırma yaptık


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak geçen yıl rekor sayıda kazı çalışması yaptıklarını belirterek, "Geçen sene 713 noktada hem kazı çalışmaları yaptık hem de arkeolojik araştırma yaptık. 713 sayısı hem Türkiye için bir rekordur hem dünya için bir rekordur. Dünyada hiçbir ülke bu sayıda kazı ve arkeolojik araştırmayı yapabilecek kapasiteye sahip değil" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Manavgat'a geldi. Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, İl Başkanı Ali Çetin ve Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol da eşlik etti. Manavgat merkezde esnaf ziyareti yapan Bakan Ersoy, Side Taksi durağında esnafla görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Turizm sektörü olarak Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birinin '12 ay turizm' olduğunu belirten Bakan Ersoy, bu konuda özellikle tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını anlattı. Antik şehirlerin ve ören yerlerinin yeniden ihyası için bakanlık olarak çok yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Bu sayede de hem turistlerin otellerin dışına çıkmasını hem de geç saatlere kadar veya sezon dışı dediğimiz deniz kum güneş olmadığında da bölgeyi ziyaret etmesini sağlıyoruz" dedi.
'713 KAZI VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA BİR REKORDUR'
"Türkiye genelinde baktığımızda aslında geçen sene 713 noktada hem kazı çalışmaları yaptık hem de arkeolojik araştırma yaptık" diyen Bakan Ersoy, "713 sayısı hem Türkiye için bir rekordur hem dünya için bir rekordur. Dünyada hiçbir ülke bu sayıda kazı ve arkeolojik araştırmayı yapabilecek kapasiteye sahip değil. Biz çok şükür ülke olarak ve bakanlık olarak hem bu kapasiteye ulaştık hem de bu kadar kazı ve arkeolojik araştırma çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Yine 4 yıl önce başlattığımız bir çalışma sayesinde kazı başkanlıkları bütün yıla yayıldı. Daha önce 4560 gün civarında kazı çalışmaları gerçekleşip sonra ara veriliyordu. O da çalışmalarda çok yavaş ilerleme sağlıyordu. 4 yıl önce başlattığımız çalışmayla 12 aylık destek programlarıyla bütün kazı başkanlıklarını aşamalı olarak dahil ederek artık düzenli olarak istihdam yapmalarını sağlıyoruz. Böylece yıl boyunca kazı çalışmalarının devam etmesini sağlamış oluyoruz" diye konuştu.
KÜLTÜR YOLU ROTALARI VE FESTİVALLERİ
Geçen yıldan bu yana 'kültür yolu rotaları' ve 'kültür yolu festivalleri' düzenlediklerini belirten Bakan Ersoy, "Kültür yolu festivalleri bu sene 15 şehirde olacak. Antalya'yı da kültür yolu festivallerine dahil ediyoruz. Sezonun sonunda kasım ayının ilk haftasında Antalya'da kültür yolu festivalini gerçekleştireceğiz. Bunu da turizm bölgelerinde sezon dışında yapıyoruz. Böylelikle sezonun uzamasını, yoğunluk düşerken tekrar yoğunluğu arttırıp hem esnafımızın hem otellerimizin ve sektörün bundan faydalanmasını hedefliyoruz. Her sene kültür yolu festivalleriyle ilgili şehir sayısını arttıracağız. 2028'e kadar 35 büyük şehrimizde kültür yolu festivalimizi yapmış olacağız" dedi.
'2028 HEDEFİMİZ 100 MİLYAR TURİZM GELİRİ'
Bakan Ersoy, "Her yıl Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ve elde ettiğimiz gelir artıyor. Kişi başına gecelik gelir de artıyor. 2010 yılında 6162 dolarlara kadar düşen kişi başı gecelik gelir geçen sene 90 dolarlara kadar çıktı. Önümüzde 5 yıl içerisinde 118 dolara kadar kişi başı gecelik geliri arttırmayı hedefliyoruz. Bu esnafımıza da yansıyacak. Turizme el birliğiyle sahip çıkarsak, Türkiye'nin turizm konusunda önü açık. Bizim petrolümüz aslında turizm. Hedefimiz de çok büyük, inşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2023-06-26 18:00:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu:
Antalya Valisi Yazıcı'dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı'dan Kurban Bayramı mesajı
Antalya'da falez plajları arife günü hizmete açılacak
YEREL HABERLER Antalya'da falez plajları arife günü hizmete açılacak ...
Antalya'da inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü
Antalya'da aranan cinayet şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan cinayet şüphelisi yakalandı
Annesinin, sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı çocuğun velayeti babasına verildi
YEREL HABERLER Annesinin, sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın ...
Antalya ve Kocaeli'de yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya ve Kocaeli'de yasa dışı silah ticareti ...
Antalya'nın sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'nın sahillerinde bayram tatili hareketliliği ...
Konyaaltı Sahili'nde bayram boyunca her keseye uygun eğlence
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde bayram boyunca her keseye uygun ...
Ünlü futbolcuların tatil tercihi Antalya oldu
YEREL HABERLER Ünlü futbolcuların tatil tercihi Antalya oldu
TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak ...
Tarihi çarşı `bağımlı oteli' gibi
YEREL HABERLER Tarihi çarşı `bağımlı oteli' gibi
TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak Müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak ...
Ünlü futbolcular Antalya'da tatil yapıyor
YEREL HABERLER Ünlü futbolcular Antalya'da tatil yapıyor
Antalya'da kaybolan 85 yaşındaki kişi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kaybolan 85 yaşındaki kişi bulundu
Antalya'da 65 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 65 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi ...
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ...
Bakan Ersoy: Sezona yoğun bir şekilde girdik
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Sezona yoğun bir şekilde girdik
Antalya'da üç katlı apartmanın terasından düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Antalya'da üç katlı apartmanın terasından düşen çocuk ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu:
Yüzme yarışlarının Formula 1'i tamamlandı
YEREL HABERLER Yüzme yarışlarının Formula 1'i tamamlandı
Hava almak için çıktığı çatıdan düşen Nisa Nur hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hava almak için çıktığı çatıdan düşen Nisa Nur ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.