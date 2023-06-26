Kanoya binip 'yamaç paraşütü' yaptı

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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)YAMAÇ paraşütü pilotu Hasan Kaval, Alanya'da 800 metre yüksekliğindeki Yassıtepe'den özel düzenekle hazırladığı kanosuna binip yamaç paraşütü yaptı. Gökyüzünde kamerasına kürek çekerek poz veren Kaval, başarıyla denize inip ilçenin turistik mağaralarını gezdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Hasan Haval, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Yamaç paraşütü yapılan Yassıtepe'ye çıkan Kaval, özel olarak hazırladığı kanosuna binip, ekip arkadaşlarının da yardımıyla yamaç paraşütü atlayışı yaptı. Gökyüzünde kamerasına kanoda kürek çekerek poz veren Kaval, başarıyla Kleopatra Sahili açığına inip, paraşütü çıkardıktan sonra denizde de kürek çekti.

Kanoyla, Alanya Tersanesi, 40 Merdivenler, Fosforlu, Aşıklar mağaralarını gezen Hasan Kaval, "Havayla, deniz sporunu birleştiren projeydi, hayalimi gerçekleştirdim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2023-06-26 18:03:22



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