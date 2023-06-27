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Yolcu kapasitesi 80 milyona çıkacak havalimanında bir yanda çalışma diğer yanda uçak trafiği

DHA

Yolcu kapasitesi 80 milyona çıkacak havalimanında bir yanda çalışma diğer yanda uçak trafiği


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DEVLET Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) ihalesiyle yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona yükselecek Antalya Uluslararası Havalimanı'nda, turizm sezonunun en yoğun günleri yaşanırken, bir yandan da inşaat çalışmaları devam ediyor. Tüm içdış hat terminallerin genişletilmesi, yeni kule, apronlar olmak üzere toplamda 750 milyon euro'luk yatırım projesinde inşaatın yüzde 43'ü tamamlandı.
DHMİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'ne ait toplam alanı 15 milyon metrekarenin üzerindeki Antalya Uluslararası Havalimanı'nın 35 milyon yolcu kapasitesinin 80 milyona çıkartılacağı yeni yatırımında, inşaatın yüzde 43'ü tamamlandı. DHMİ Antalya Başmüdürü Durdali Şavkar, yolcu ve uçak trafiği açısından da en yoğun günlerini yaşayan Antalya Havalimanı'nda 2022 aralık ayındaki ihalesi yapılan ve 5 Ocak 2023'te ihaleyi kazanan firmaya yer teslimiyle başlanan inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi.
150 BİN UÇAK, 30 MİLYON YOLCU
1 Ocak10 Haziran 2023 arasında Antalya Havalimanı'nın iç ve dış hatlarına gelen ve giden toplam yolcu sayısının 10 milyon 500 bine ulaştığını belirten Durdali Şavkar, "Pandemi öncesi döneme ulaştık sayılır, bu yılın önümüzdeki günlerinde de pandemi öncesi rakamları geçeceğimizi öngörüyoruz. Bu yılın sonunda uçak trafiği açısından 150 bin uçağı, yolcu olarak gelen-giden havalimanımızı kullanan yolcu sayısının 30 milyonu aşacağını düşünüyoruz" dedi.
YENİ REKOR TEMMUZAĞUSTOS'TA
2023 yılının pik günü olarak 17 Haziran'da 187 bin 968 yolcu, 1081 uçak inişkalkışıyla rekor kırıldığını belirten DHMİ Antalya Başmüdürü Durdali Şavkar, Antalya'da yoğun turizm sezonunun haziran ayında başladığına dikkati çekerek, özellikle temmuz ve ağustos aylarının çok daha yoğun geçeceğini ve bu aylarda yeni rekorlar geleceğini dile getirdi.
HEM İNŞAAT, HEM UÇUŞLAR SÜRÜYOR
DHMİ Genel Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı'nın genişletilmesi ve kapasitesinin artırılması projesine ilişkin bilgi veren Şavkar, "2022 Aralık ayındaki ihalesi yapıldı ve 5 Ocak 2023'te ihaleyi kazanan firmaya yer teslimiyle birlikte inşaat çalışmaları başlatıldı. Ülkemiz turizminin gözbebeği Antalya'da, uçuş trafiğini aksatmamak adına da her türlü ulusal ve uluslararası anlamda mevzuatlarda geçen tüm havacılık güvenlik önlemleri alınarak, hem uçuş trafiğimiz devam ediyor, hem de inşaatımız sürüyor. Bir taraftan uçaklar inip kalkarken, diğer tarafta inşaat çalışmaları projede belirtilen alanlarda çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.
BAŞTAN SONA YENİLENİYOR
Projenin toplamda 750 milyon euro'luk yatırımları içerdiğini belirten DHMİ Antalya Başmüdürü Şavkar, şunları söyledi:
"Amacımız sadece bir bina yapmak değil, havacılık sistemlerindeki altyapıların yenilenmesi de bulunuyor. Proje içeriğinde dış hatlar terminallerine yeni ilaveler eklenmesi, yeni yolcu köprüleri, yeni apronlar, yeni park yerleri, hangarlar bölgesi, iç hatlar terminalinin büyütülmesi, genel havacılık terminali, VIP, devlet konukevi, başmüdürlük binası, cami, kule, uçak bakım hangarları, akaryakıt ikmal tesisleri yer alıyor. Uçak bakım hangarları, bölgemizde uçak bakım onarım hizmeti verilmesi ve istihdam açısından büyük önem taşıyor. Akaryakıt ikmal tesisleri ise projemize göre limandan havalimanına tanker trafiği ve çevresel etkilerini de azaltmak için yeraltından bir hat çekildi ve artık yeraltından gelecek. Projemizin ilk etabının 36 ayda bitirilmesi planlanıyor. Yani 5 Ocak 2025 tarihinde ilk etabın tamamlanmasını planladık. Şu anki mevcut durumumuz 35 milyon yolcu kapasitesinin 80 milyona çıkartılması hedefleniyor. Ayrıca uçak park alanı sayımız yüzde 80 artacak, yolcu köprüsü 20'den 38'e çıkartılacak. İnşaat çalışmalarında gerçekleşme oranı yüzde 43'e yükseldi." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-06-27 11:01:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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