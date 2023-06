Şehitlik ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar ve şehit yakınları bir yandan kaybettikleri yakınları için dua ederken diğer yandan mezarlarına bakım yaptı. 1994´te Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Hakan Karakaya'nın annesi de oğlunun mezarını ziyarete geldi. Fatma Karakaya (70), "Oğlum bana gelemedi, ben ona geldim. Şu an çok duygu doluyum" diyerek gözyaşı döktü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Kurban Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit yakınları, arife günü mezarlığa gelerek dua etti. Şehit yakınları ve vatandaşlar mezarların bakımını yapıp Kuran-ı Kerim okudu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise mezarlık girişinde çiçek fidesi ve su dağıttı. Belediye yürüyemeyecek durumda olan ya da mezarı uzak olan vatandaşlar için ise elektrikli golf arabası tahsis ederek ulaşımlarını sağladı.

'29 YILDIR BU ACIYI ÇEKİYORUM'

1994´te Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Hakan Karakaya'nın annesi Fatma Karakaya (70), "Oğlum bana gelemedi, ben ona geldim. Şu an çok duygu doluyum. Her gün buradayız. Dün ölüm yıl dönümüydü, yine buradaydım. Bayramı burada geçiriyoruz. Babası da burada mezarının başında vefat etti, ileride yatıyor. Oğlum şehit olmasaydı şimdi 49 yaşında olacaktı. 29 yıldır bu acıyı çekiyorum" dedi.

'ACIMIZ BİTMİYOR, İLK GÜNKÜ GİBİ'

2012 yılında Hakkari Şemdinli'de çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un annesi Leyla Korkut (57) ise "10 senedir geliyorum. Duygularımızı ifade edecek durumda değilim. Buruk bir bayram yaşıyoruz. 2012 yılında Hakkari'de şehit oldu. 4 arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Her bayram buradayız. Acımız bitmiyor, ilk günkü gibi duruyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-06-27 12:15:14



