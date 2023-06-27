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Antalya girişinde 2 kilometrelik araç kuyruğu; denetim yapan polislerden tatilcilere çikolata ikramı

DHA

Antalya girişinde 2 kilometrelik araç kuyruğu; denetim yapan polislerden tatilcilere çikolata ikramı


Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)KURBAN Bayramı'nda tüm otellerin dolduğu Antalya'ya kara yoluyla gelişler devam ediyor. Kentin giriş noktalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Döşemealtı ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, 2 kilometreyi bulan araç kuyruğunda tatilcilere çikolata ve kolonya ikram etti.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından turizm kenti Antalya'ya yalnızca hava yoluyla değil, kara yoluyla da tatilcilerin gelişi sürüyor. Kente kara yoluyla gelenler 7 giriş noktasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından tek tek durdurulup kontrol ediliyor. Sürücü ve yolcuların genel bilgi taramalarının (GBT) yanı sıra araçlarda da arama yapılıyor.
Kentin kuzey giriş noktası olan Döşemealtı ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri ortak uygulama yaptı. Yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken jandarma ekipleri sürücülere ve yolculara çikolata ve kolonya ikramında bulundu. İstanbul, Eskişehir, Edirne, Sakarya, Ankara başta olmak üzere yurdun farklı bölgelerinden gelen tatilciler ise uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
KOLONYA, ÇİKOLATA İKRAMI 
Kente tatil için gelen Oğuzhan Kayhan, denetimlerden memnun olduğunu belirterek gece boyunca yolda çok sayıda denetimden geçtiklerini ifade etti. Bursa'dan gelen Mehmet Akdemir ise Antalya'da bir hafta tatil yapacaklarını söyledi.
Karşısında jandarma ekibini kolonya ve çikolata ile gören Mustafa Özgür Tunalı da "Çok şaşırdık, çok memnun kaldık. Kemer'e gidiyoruz. Yolculuk güzel geçti" diye konuştu. Eskişehir'den Antalya'ya gelen Sertan Kömür de "Sürekli bir uygulama olsun bence. Şeker çikolata görünce şaşırdık ama iyi oldu" ifadesini kullandı.
Bu arada, bayram öncesi uygulama noktasından geçen araç sayısı da arttı. Bayram öncesinde günde yaklaşık 3 bin 500 aracın giriş yaptığı noktada sayı 5 bine çıktı. Günlük giriş yapan araç sayısının daha da artması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER
2023-06-27 12:45:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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