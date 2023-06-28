Antalya Valiliği'nden genelge; ormanlara 4 kilometre mesafede bile ateş yakmak yasak



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı imzalı, 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' başlıklı genelgeyle, orman alanlarının 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle yangınlara neden olabilecek yerlerde, özel mülkiyete konu araziler de dahil ateş yakmak, yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

Antalya Valiliği, Vali Ersin Yazıcı imzalı 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' başlıklı genelge yayımlandı. Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde, insan ve araç yoğunluğunun artması ile birlikte, orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilerek, ormanları yangına karşı korumak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bu genelgenin yayımlandığı belirtildi.

11 maddelik kararların bulunduğu genelgede, il sınırları içerisindeki orman alanlarının 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerlerde, özel mülkiyete konu araziler de dahil ateş yakmanın yasak olduğu kaydedildi.

Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesinde yer alan 'Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır' hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç mangal/ semaver/ ateş yakılmasının yasak olduğu dile getirildi. Genelgeye göre, belirlenen orman alanları ile orman alanlarının civarında izin verilen piknik ve mesire yerlerinde ise 31 Ekim 2023 tarihine kadar saat 20.00'den sonra mangal/ semaver/ ateş yakılması yasak. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü, bağ ve bahçe artığı ot, dal vb. yakılmasının da yasak olduğu belirtilen genelgeye göre, orman sınırlarına 4 kilometre yakın olan yerlerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasak.

YILDA 3 BİNE YAKIN YANGIN, YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI

Diğer yandan Orman Genel Müdürlüğü'nce de Kurban Bayramı'nda özellikle vatandaşların mangal aktiviteleri yoğun olacağından, hazırlanan bilgilendirici görseller sosyal medya hesapları üzerinden uyarı niteliğinde yayınlandı. Hazırlanan görsellerde şu uyarılar bulunuyor:

"Anız yakmayın. Sigara izmaritinizi doğaya atmayın. Mangal ve kamp ateşinizi söndürdüğünüzden emin olun. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım. Türkiye'de her yıl 2 bin 5003 bin orman yangını ile mücadele ediliyor. Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı çıkıyor. Rüzgarlar ve hava şartları nedeniyle afet boyutuna varabiliyor. Orman köylerinde yaşamı tehdit edebiliyor. Ateşe hassas bölgelerde anız, mangal, kamp ateşi yakmayın. Ormanda yoğun duman ve ateş gördüğünüzde orman yangını ihbar hattı Alo 177 arayın. Erken müdahale orman kurtarır, vatan kurtarır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-06-28 10:50:34



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