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Sulu eğlence günlük 500 ile 2 bin TL arası

DHA

Sulu eğlence günlük 500 ile 2 bin TL arası


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükselirken, bayramda kentin su parklarına akın eden tatilciler, burada serinliyor. Tatilciler, dalga havuzu ve su kaydıraklarında bir yandan serinlerken diğer yandan da eğleniyor. Bu parklara giriş ücreti ise 500 ile 2 bin TL arasında değişiyor. 
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından yerli tatilci rotayı turizm kenti Antalya başta olmak üzere Akdeniz sahillerine çevirdi. 640 bin yatak kapasiteli kentte, turizm tesisleri tam kapasite doldu. Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 40 dereceyi bulduğu kentte, tatilcilerin bir kısmı dünyaca ünlü sahillerde serinlerken bir kısmı da kentteki su parklarını tercih ediyor. Turizm merkezi Belek'te bulunan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olan The Land of Legends Tema Park yoğun ilgi görüyor.
BAYRAMDA 50 BİN TATİLCİ AĞIRLAYACAKLAR
Eğlence parkında dalga havuzu, 40'dan fazla su kaydırağı, 20'yi aşkın eğlence ünitesi ve 62 metre yükseklikteki Hyper Coaster tatilcilerle doldu taştı. Kurban Bayramı öncesinde hizmete sunulan ve 457 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun su kaydıraklarından biri olan Turtle Coaster'a yoğun ilgi sonucu kuyruk oluştu. Müzikli gösterilerin de sergilendiği tema parkın keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Günde ortalama 5-6 bin tatilcinin giriş yaptığı sulu eğlence merkezinde, bayram süresince yaklaşık 50 bin kişinin ağırlanması bekleniyor. Tema parka giriş kişi başı 2 bin TL. Eğlence merkezine girişte ücret ödeyen misafirler gün boyu tüm aktivitelerden ücretsiz faydalanabiliyor. Kurban Bayramı boyunca günde ortalama 5-6 bin ziyaretçi ile ortalama 50 bin tatilci ağırlamayı planladıklarını belirten yetkili, bunun yüzde 70'ini de yerli tatilcilerin oluşturacağını kaydetti.
YİYECEK VE İÇECEK AYRIYA ÖDENİYOR'
Kent merkezindeki su parkı Aqualand'da eğlenmek isteyenler kişi başı 600 TL ödüyor. Alanya'daki Demaş ve Kemer'deki Dolusu Park gibi su parklarına girişler ise 500 TL´den başlıyor. Bu işletmelerde de yiyecek ve içecekler ayrıca ödeniyor. İzmir'den arkadaşlarıyla tatil için Antalya'ya gelen Tuğba Uzun, 10 bin liralık bütçe ayırdıklarını ve Tema Park'a geldiklerini söyledi. Uzun, "Yeni açılan dünyanın en uzun su kaydırağı için geldik. O kadar eğlenceli ki hangisini tercih edeceğimizi bilemiyoruz" dedi.
Bir başka tatilci Berker Gümüş de İstanbul'dan Antalya'ya geldiğini anlattı. Tatilin keyfini sürerken su parkına geldiğini belirten Gümüş, "Ailemle eğleniyoruz. Su parkına gelip burası için de 20 bin lira civarında bütçe ayırdık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-06-28 11:02:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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