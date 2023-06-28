Kurban kesim yerlerinde manzara bu yıl da değişmedi



Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kurbanlık kesim yerlerinde her yıl görülen manzara bu yıl da değişmedi. Küçük yaştaki çocuklar kurbanlıkların kesilme anını hem korkarak hem de şaşırarak izledi.

Sabah erken saatlerde kurban pazarlarından küçük ve büyükbaş kurbanlıklarını alan vatandaşlar, belediyeler tarafından belirlenen kesim yerlerine gitti. Kent genelinde çoğunlukla kapalı pazar yerleri kurban kesim alanı yapıldı. Bir tarafta kurbanlıklar kesilmeyi beklerken bir tarafta da kesilen kurbanlıkların etleri pay edildi.

Kepez ilçesindeki kesim yerinde yoğunluğun önceki yıllara göre daha az olduğu dikkati çekti. Her Kurban Bayramı'nda görülen manzara bu bayramda da değişmedi. Küçük çocuklar, kurban kesimini korkarak ve şaşkınlıkla izledi. Bazı çocukların kesim anında korkudan başka tarafa bakmaya çalıştığı, bazı çocukların ise oturduğu yerden kesim işlemini izlediği görüldü.

Kesim yerinde eti işleyen Hüseyin Koşu, kalabalığın az olduğunu söyledi. Fiyatların çok yüksek olması nedeniyle kesim oranının düştüğünü belirten Koşu, 40 bin liraya aldığı büyükbaş kurbanlığın kesimine 2 bin lira verdiğini söyledi. Çocukların kurban kesim yerinde olmasına da tepki gösteren Koşu, "Çocukların olmaması lazım. Hayvanın kesilmesi, bağırması, iç organlarının çıkarılması gibi işlemleri görüyor. Etkileniyorlar çocuklar" dedi.

`KURBANLIK FİYATLARININ PAHALI OLDUĞUNDAN DERT YANDI´

Çocukların alanda kurbanlık kesimini görmesi gerektiğini söyleyip destekleyenler de vardı. Ahmet Aytop, kurbanlık fiyatlarının pahalı olduğundan dert yandı. Kurbanlık alamayan vatandaşların da olduğunu belirten Aytop, çocukların kesim yerlerinde olmasını ise destekledi. Aytop, "Bizim geleneğimizde çocuklar kesim yerlerinde olur. Çocuklar etkilenmez bu işlemden" diye konuştu.

Konyaaltı ilçesindeki kurban kesim yerinde ise vatandaşlar internetten aldıkları sıra numarasıyla kurbanlıklarını kesti. Kalabalığın olmadığı kesim yerinin daha düzenli olduğu görüldü. Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin kestiği kurbanlıkların etleri sahiplerine poşet içerisinde teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER

2023-06-28 11:31:08



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