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Sahildeki locanın aylık kirası 75 bin lira

DHA

Sahildeki locanın aylık kirası 75 bin lira


Tolga YILDIRIMAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KURBAN Bayramı tatilinde turizm hareketliliğinin yaşandığı Antalya'da sahildeki işletmelerde loca kiralayıp, deniz keyfi yaşamak isteyenler günlük 3 bin lira, aylık kiralamak isteyenler de 75 bin lira ödüyor. Sahilde 1 aylık loca kiralama ücretinin kentteki en ucuz evin yıllık kira bedeline denk olması dikkati çekiyor.
Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamasıyla 'Turizmin başkenti' olarak adlandırılan Antalya'da, turistlerin en çok bildiği sahil olması dolayısıyla 'dünyaca üne sahip' Konyaaltı Sahili, loca, şezlong, şemsiye kiralanan işletmeler ile giriş ücreti ödenmeyen plajlarıyla turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşıyor. Sahilde locada tatil yapanlar, şezlongda vakit geçirenler, deniz kenarında 'yatak' adı verilen güneşlenme alanında denizin keyfini çıkaranlar ve kumsala serilen havlu üzerinde güneşlenenlerin yer aldığı Konyaaltı'nda tatilciler bütçesine göre gününü değerlendiriyor.
Bayram tatilinde on binlerce tatilci Konyaltı'nda tercihe göre sahilde güneşlenip denize giriyor, 'beach' olarak adlandırılan işletmelerde eğlenceli vakit geçiriyor. Giriş ücreti ödenmeyen plajlarda, özel eğlence ve hizmetleriyle müşterilerini ağırlayan 'beach'ler farklı aktivitelerle tatilcilere gece gündüz eğlenceli dakika geçirme imkanı sunuyor.
ŞEZLONG, ŞEMSİYE KİRALAMA EN AZ 150 LİRA
Şezlong, şemsiye kiralama yöntemiyle farklı seçenekler sunan işletmeleri tercih edenler, yüzme ve güneşlenmenin yanı sıra canlı müzik performansı ya da müzik dinletisiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Ekstra ödemeyle müşterilerine yiyecek, içecek hizmeti veren işletmelerde, şezlong, şemsiye 150 liradan başlayan fiyata kiralanıyor.
AYLIK LOCA FİYATI 1 YILLIK EV KİRASI
Sahilde bazı tatilciler özel hizmet sunulan localarda tatil yapmayı tercih ettiği görüldü. Günlük kiralama ücreti ödeyen tatilciler, özel ikramlar ve yiyecek içecek hizmetiyle müşterilerini ağırlayan tesislerde eğlenceli vakit geçirip, bayram tatilini Antalya'da geçirmenin keyfini yaşadı. Locada beraberindeki 5 kişiyle gününü geçirmek isteyen tatilciler, işletmelere ve hizmete göre değişen fiyatlarda kiralama bedeli olarak günlük 3 bin lirayı gözden çıkardı. Localar isteğe göre haftalık 16 bin lira, aylık ise 75 bin liraya kiralanıyor.
Ev kirası fiyatlarındaki artış nedeniyle son dönemde ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarının yaşandığı kentte, en ucuz ev kirası 6 bin liradan başlıyor. Sahilde 1 aylık loca kiralama ücretinin kentteki bir evin yıllık kira bedeline eşit olması dikkati çekti.
LOCADA YİYECEK İÇECEK EKSTRA
Sahildeki bir işletmenin sahibi Ali Yılmaz, "Localar 8 kişinin rahatlıkla kullanabileceği konforda. Kalabalık misafirler, çocuklu aileler genelde tercih ediyor. Günlük fiyatı 3 bin lira. Aylık kiralama ücreti 75 bin lira. Aylık kiralayanlar nadir oluyor ama haftalık rezervasyon sıklıkla oluyor. Avrupa'dan gelen misafirlerimiz genelde haftalık loca tercih ediyor. Haftalık kiralama ücreti 16 bin lira. Misafirimiz loca kiraladıktan sonra yiyecek ve içeceklerinin ücretini ekstradan ödüyor" dedi.
TERCİHE GÖRE LOCA YA DA ŞEZLONG
Sahilde locaların yakınındaki şezlongda vakit geçirip denize giren Ayten Aktaş, Almanya'dan tatile geldiklerini ve tatil günlerinin çoğunu denize girerek geçirdiklerini anlattı. Aktaş, "Loca fiyatının pahalı olmasından dolayı tercih etmiyoruz. Parayı sokakta toplamıyoruz, çalışıyoruz ve bütçemiz var. Tatil için bütçe belirledik. Bütçemize göre değerlendirip tatil yapıyoruz" dedi.
Aydın Aktaş ise "Şezlongda daha rahat ediyoruz. Fiyatı daha uygun. Locada günü geçirmek insanların tercihine göre değişir. Aylık kiralama ücreti benim için pahalı. Şezlongda tatil yapmak da güzel. Paranın yanı sıra ihtiyacımız olmadığı için locada vakit geçirmeyi gerekli görmüyorum" diye konuştu.
Eşi ve çocuğuyla tatilini Antalya'da yapan Coşkun Çevik ise "Sahilde vakit geçirmeyi seviyoruz. Denize giriyoruz, çocuğumuzla oynayıp vakit geçiriyoruz. Günlük 4 bin lira harcamamız oluyor. Loca fiyatları parası olana uygun. Bazıları orada vakit geçirmek istiyor. Ben de ailemle 2 günümü locada geçirdik. Denemek istedik. Şezlongdaki konfor ile locadaki konfor bence aynı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAlparslan ÇINAR
2023-06-28 11:32:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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