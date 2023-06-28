Kurbanını kesen sahil ve mesire alanlarına koştu



Semih ERSÖZLERTunahan KIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak havadan bunalan tatilciler sahilde denize girerek serinlerken, kurbanını kesenler ise piknik yapmak için mesire alanlarını doldurdu.

Kurban Bayramı tatilinde turizm tesislerinin tamamına yakınının dolduğu Antalya'da yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren kentteki sahiller ve mesire alanları doldu. Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler, yoğunluk oluşturdu. 29 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bunalan tatilciler Konyaaltı Plajı'nda denize girdi. Kimi tatilciler ise denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Bazı gençler de kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Sahillerle birlikte mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde kurban kesim işlemlerini halledenler soluğu mesire alanlarında aldı. Aileleriyle birlikte Topçam Mesire Alanı'na gelenler mangal yakıp denize girerek tatilin keyfinin çıkarttı. Alanda öğle saatlerinden itibaren yer kalmaması nedeniyle kapıya 'dolu' yazılı dubalar koyuldu.

Şehir dışından gelen akrabalarıyla birlikte Topçam'a gelen Ferhat Turan, "Sabah kurbanımızı kestikten sonra saat 08.00 gibi ailecek buraya geldik. Çok güzel bir gün. Misafirlerimiz de bizimle olduğu için keyifli oluyor. Yemeklerimizi yedik, çay içtik. Hava çok güzel denize de girdik. Bu kent çok güzel" dedi.

Bayramı geçirmek ve ailesini görmek için İzmir'den gelen Şenay Çığırtkan, "Deniz, güneş Antalya'da her şey çok güzel. Önce anne ve babamızı gördük. Onları görmek çok keyifli oldu. Sonra ailecek geziyoruz. Burası çok kalabalık. Sabah erken saatte geldik. Herkes bizim gibi düşünüp erken gelmiş" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTunahan KIR

2023-06-28 15:38:16



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