Denize giren tatilciler arasında kurbanlık kovaladılar



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Lara Plajı´na girdi. Sahiplerinin denize giren ve güneşlenenlerin arkasında koyunu kovaladığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren belediyeler tarafından belirlenen alanlarda ve farklı noktalarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı kurbanlıklar sahiplerinin elinden kaçtı. Antalya'da da kaçan koyun, çevre yolunda araçların arasında koşarken cep telefonu ile görüntülendi. Bir başka küçükbaş kurbanlık ise her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi misafir eden Lara Plajı'nda sahibinin elinden kurtulup, koşmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde sahilde denize girenlerin arkasında koşan kurbanlığı yakalamaya çalışanlar olduğu, bunlardan birinin ise düştüğü görüldü. Koyun bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-06-28 17:29:16



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