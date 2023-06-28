Otomobil 30 metreden yuvarlandı; karı- koca öldü, 3 kişi yaralandı



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 30 metreden yuvarlanan otomobildeki İbrahim Hayri Özen ve Nuran Özen çifti hayatını kaybetti, 2 çocuğu ve aracı kullanan akrabaları yaralandı.

Kaza, AksekiBelenköy Oymapınar yolunda meydana geldi. Zeynel Abidin Özen'i direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Takla atan aracın arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Ezgi ve Ahmet Özen ile aracı kullanan akrabaları Zeynel Abidin Özen ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Ezgi Özen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Mithat ABAKAN

2023-06-28 17:32:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.