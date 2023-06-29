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'Avcılık yasaklansın' çağrısı

DHA

'Avcılık yasaklansın' çağrısı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DOĞA Derneği, birçok yaban hayvanı ile nesli tehlikedeki elmabaş patka ve üveyik gibi kuşların da listede olduğu Merkez Av Komisyonu kararlarına tepki göstererek, avcılığın yasaklanması çağrısında bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023-2024 Merkez Av Komisyonu (MAK) geçen hafta toplandı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve avcı kuruluşlarını temsil etmek üzere 25 üyenin katıldığı toplantıda alınan kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Ana başlıklarıyla avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limiti, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri, illere göre yasaklanan türler, av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenler, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları gibi konular ele alındı. Doğa Derneği, birçok yaban hayvanı ve kuş türünü içeren MAK kararları sonrasında avcılığın yasaklanması çağrısında bulundu. Doğa Derneği açıklamasında, Türkiye'deki avlanma alanları, avlanacak türler ve avlanma limitlerini belirleyen komisyonun, her yıl olduğu gibi avcıların istekleri doğrultusunda kararlar aldığı belirtildi.
NESLİ TEHLİKEDEKİ TÜRLER LİSTEDE
MAK tarafından, haftanın 3 günü avcılık yapılmasına, küresel ölçekte tehlikede olan üveyik ve elmabaş patka gibi türlerin avına izin verilmesine karar verildiğine dikkat çekilen çağrıda, şöyle denildi:
"Komisyonda avcılardan çok daha az sayıda bilim insanı ve sivil toplum kuruluşları bulunuyor. Türkiye'de milyonlarca silah sahibi var ve yasal avcıdan çok yasa dışı avcı bulunuyor. Avcılık devlet birimleri tarafından kontrol edilemiyor. Türkiye'de yaban hayatının yaşaması için avcılığın yasaklanması ve kaçak avcılığın önlenmesini talep ediyoruz. Tüm yaban hayvanlarının yaşam hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve tüm planlamalar bu hakları temel alarak düzenlenmeli."
BİLİM İNSANLARI ŞERH DÜŞTÜ
2023-2024 MAK toplantısına Natura Doğa Derneği adına katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, şu bilgileri verdi:
"Yapılan görüşme ve oylamalarda ülkemiz doğası ve yaban hayatını korumaya yönelik hareket ettik. Bu kapsamda özellikle güney bölgelerimizdeki 3'üncü grup kuşların avlanma bitiş tarihlerinin daha erkene çekilmesi hususunda görüş bildirdik. Böylece güney bölgelerimizde iklimin yumuşak olmasına bağlı olarak üreme dönemine daha erken girebilen kuşların zarar görmesine engel olmak için oy kullandık. 2'nci grup memelilerden yaban domuzlarının avlanmasının yine aynı gerekçe ile daha erkene çekilmesi için katkı sunduk. Böylece gebe ve emzikte bireylerin avlanmamasına destek verdik. Avcı dernekleri bölge temsilcilerinin haftanın 7 günü avı yasak olmayan türleri avlama isteklerine karşın haftanın 3 günü av yapılacak şekilde kalması oylamasına destek verdik ve av 3 gün ile sınırlanmış oldu. Yine avı serbest olan göçmen türlerin avının salı günleri olması yönündeki istekler bizim de katkımız sonucu oy çokluğu ile kabul edilmedi. Bunların haricinde IUCN tarafından nesli tehlike altında olarak listelenen üveyik ve elmabaş patka türlerinin avının serbest olmasına karşı Prof. Dr. Mustafa Sözen, Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ali Erdoğan ile beraber şerh düştük." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-06-29 10:52:01

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