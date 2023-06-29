İtfaiyenin yılan mesaisi



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da havaların ısınmasıyla evlere, iş yerlerine, araçlara giren yılanlar korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri, yardım isteyenlerin talebiyle son 15 günde 45 yılanı insanların yaşam alanlarından çıkarıp, doğaya bıraktı.

Şehirlerde yapılaşmanın artmasıyla yaşam alanları daralan yılanlar, havaların ısınmasıyla yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı. Antalya'da evinde, aracında, iş yerinde yılan görüp, itfaiyeden yardım isteyenlerin sayısında haziran ayında artış yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, son 15 günde 45 yılanı insanların yaşam alanlarından çıkardı. İhbar üzerine yılanın görüldüğü yere giden ekipler, koruyucu elbiselerini giyip, ellerindeki ekipmanla yılanı çıkardıktan sonra doğaya bıraktı. Yangın söndürme görevini yürüten itfaiye ekipleri, yılan haricinde ağaçta, çatıda mahsur kalan kedi, köpek ve kuş gibi farklı türdeki hayvanları kurtarıp doğal yaşam alanlarına saldı. Ekipler, 15 günde 160 hayvanın canını kurtardı.

Belediye bünyesindeki Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, "Havaların ısınmaya başlamasıyla üreme dönemi yaşayan yılanlar konutlarda, iş yerlerinde görülmeye başladı. Ekiplerimiz gittiğinde koruyucu elbiselerini giyip, gerekli teknik malzemelerle yılanları çıkarıyor. Bazı zamanlar yılana ulaşmak için görüldüğü odadaki eşyaları dışarı taşıyoruz. Yılan soğukkanlı bir hayvan, ekiplerimiz de olaylara soğukkanlı yaklaşıp, başkalarını telaşlandırmadan yılanı kurtarıyor. Genellikle gecekonduların yoğun olduğu mahallelerden ihbar alıyoruz. Yılanlar genelde evlerde mutfakta görülüyor. Süt ve yoğurt gibi gıdalara ulaşmaya çalışıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-06-29 12:39:09



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