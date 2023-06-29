Antalya'da bayramda mesire alanlarına yoğun ilgi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kurban Bayramı tatilinde sahiller dolarken, kentteki iki büyük mesire alanına giriş sayısı da ikiye katlandı.

Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de yoğunluk sürüyor. Kentin sahilleri, koyları ve mesire alanlarına olan yoğun ilgi devam ediyor. AntalyaKemer kara yolu üzerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Sarısu ve Topçam mesire alanlarına sabah erken saatlerde giden tatilciler, mangal yakıp piknik yaparken bir taraftan da denizde serinledi.

GİRİŞ SAYILARI İKİYE KATLANDI

Yoğunluk mesire alanları giriş sayılarına da yansıdı. Kurban Bayramı tatili öncesinde günde 8 bin olan Sarısu mesire alanı giriş sayısı 15 bin olurken, Topçam mesire alanı da yine ikiye katlanarak 3 bini buldu. Kentte bugün hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 26, nem oranı ise yüzde 80 ölçüldü. Kentin farklı noktalarından gelen tatilciler sabah erken saatlerde giriş yaptıkları mesire alanında piknik için hazırlık yaptı. Kimi de Akdeniz'in mavi sularına kulaç atarak serinlemeyi tercih etti.

Deniz ve dağ manzarasının bir arada olmasından dolayı çok keyif aldıklarını belirten ve depremden sonra Hatay'dan gelip Antalya'ya yerleşen Dilek Eroğlu, "Sabah erkenden geldik, yer bulamayız diye. Çok güzel bir yer. Tatili değerlendiriyoruz" dedi.

Her bayram mesire alanına geldiklerini belirten Derya Gayret, sabah kahvaltıyı mesire alanında yaptıklarını söyledi. Bir başka tatilci Durmuş Mızıka da Kurban Bayramı'nın ilk günkü yorgunluğunu piknik yapıp dinlenerek çıkarmaya çalıştığını anlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-06-29 14:29:03



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