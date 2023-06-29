Galatasaray'ın eski golcüsü Antalya'da tatil yapıyor

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) FRANSA'nın Nantes takımında forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed, tatilini Antalya'da geçiriyor.

Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısır'ın milli golcüsü Mustafa Muhammed, Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya geldi. Sezonun yorgunluğunu kentteki bir otelde tatil yaparak geçiren Mustafa Muhammed, fitness salonunda bireysel çalışmayla yeni sezona hazırlanıyor. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-06-29 15:36:42



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