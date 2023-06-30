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Kemer, nüfusunun 4 katı tatilciyi ağırlıyor

DHA

Kemer, nüfusunun 4 katı tatilciyi ağırlıyor


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın 49 bin 383 nüfuslu Kemer ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde günde 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Nüfusu 4 kat artan ilçenin Kaymakamı Hüseyin Çam, "124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık" dedi.
Kemer ilçesindeki oteller, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Turistlerin yoğunluk oluşturduğu ilçede nüfus, 200 bini aştı. 49 bin 383 kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu, günübirlik ziyaretçiler ile 4 kat arttı. Günün her saati farklı aktiviteler ile tatillerini geçiren, plajlarda güneşlenip, yüzen turistler, özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sırasıyla en çok Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan ziyaretçi ağırlayan ilçe, 200 ülkeden turiste ev sahipliği yapıyor. Turist yoğunluğu nedeniyle araç sayısı ve nüfusu artan ilçede; Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olası olumsuzluklara karşı denetim yapıp, önlem aldı.
124 BİN YATAK KAPASİTESİ DOLDU
Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, bayram tatili sürecinde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti. Çam, "Kemer olarak Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçiriyoruz. 124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Günübirlik ziyaretçiler ile ilçede tatil yapanların sayısı 200 bini aştı. Misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Herhangi bir problem olmadan Kurban Bayramı'nı geçiriyoruz" dedi.
130 BİN KONAKLAYAN 70 BİN GÜNÜBİRLİK
Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise "Kemer'deki tesislerde 130 bin civarında konaklayan misafirimiz var. Günübirlik gelenler, Antalya'dan ve diğer şehirlerden gelenler ile tatilci sayısı 200 bini aşıyor" diye konuştu. 130 bin konaklayandan 70 binin günübirlik olduğunu belirten Yorulmaz, hizmet kalitesi nedeniyle tesislerin dolduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2023-06-30 11:15:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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