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Antalya'da bayramın üçüncü günü de sahiller tıklım tıklım

DHA

Antalya'da bayramın üçüncü günü de sahiller tıklım tıklım


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde bayramın üçüncü günü de tatilciler, sahilde denizin ve güneşin tadını çıkarıp, eğlendi.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranın yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de yoğunluk yaşanıyor. Konyaaltı Sahili'ne sabahın erken saatlerinde gelen tatilciler, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Tatilcilerin bazıları yüzerken, bazıları ise denizde kano yaptı. Güneşlenenlerin yanı sıra sahil bandında araç yoğunluğu da gözlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-06-30 13:13:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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