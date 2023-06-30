Serpil, ikinci uzaklaştırma kararını beklerken 24 yerinden bıçaklanmış



Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde boşanma davası açtığı Muammer Özen (36) tarafından 24 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Serpil Özen'in (37), ikinci uzaklaştırma kararını beklerken saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Kökez Mahallesi'nde oturan Serpil Özen, 18 yıllık eşi Muammer Özen'den boşanmak için dava açtı. 2 yıldır Serpil Özen ile ayrı yaşayan Muammer Özen, bu süreçte boşanmak istemediğini söyledi. 2 kez intihar girişiminde bulunan Muammer Özen, televizyon programına da katıldı. 25 Haziran'da Muammer Özen, Serpil Özen'in oturduğu apartmana gidip evin elektrik ve suyunu kapattıktan sonra binada bekledi. Serpil Özen, 16 yaşındaki oğlu ile su vanası ve elektrik saatini kontrol için apartmanın bodrum katına indi.

ZORLA EVE ÇEKİP, BIÇAKLA SALDIRDI

Oğlu bu sırada annesini yukarıya göndererek, suyu ve elektriği kontrol etmesini istedi. Serpil Özen, yukarı çıktığında kapıda bekleyen Muammer Özen ile karşılaştı. Muammer Özen, kendisinden ayrılmak isteyen Serpil Özen'i zorla eve çekip, bıçakla saldırdı. Annesini telefon ile arayan E.Ö., cevap alamayınca bina dışına çıkıp, bağırmaya başladı. Yine cevap alamayan E. Ö. , bu kez oturdukları daireye çıktı. Annesi ve babasının tartışma sesini duyan E,.Ö. ile komşuları, yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi.

ANNESİNİN BIÇAKLANDIĞINI GÖRÜP, DAYISINI ARADI

E.Ö., evde annesi Serpil'in babası Muammer tarafından bıçaklandığını görünce olaya müdahale etmek istedi. Ancak babasının tehdit etmesiyle kaçarak, dayısı Sinan Akman'dan (33) yardım istedi. Muammer Özen de olay yerinden ayrılarak evine gitti. Aynı mahallede oturan Sinan Akman, eve geldiğinde kız kardeşini yaralı görünce sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Serpil Özen'i ilçedeki özel hastaneye, ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan Özen'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

YAKALANAN EŞ, TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri, Muammer Özen'i gözaltına aldı. Muammer Özen, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Sinan Akman, eniştesinin uzaklaştırma kararının sona erdiğini, kız kardeşi yeni uzaklaştırma kararının çıkmasını beklerken saldırıya uğradığını söyledi. Akman, "Daha önce de ablam ile eniştem arasında tartışma oluyordu. Ablam gidip, şikayetçi oldu; darp raporları da vardı. Ablam 2 yıl önce boşanma davası açmaya karar verdi. Bunun sonucunda eniştem Muammer Özen, benim evimi bastı. O zaman hem ceza hem de uzaklaştırma aldı. 1-2 hafta önce de TV'ye çıktı" dedi.

'VÜCUDUNDA YARA OLMAYAN YER YOK'

Olay sonrası karşı komşularındaki yedek anahtar sayesinde yeğeni ve komşuların kapıyı açabildiğini dile getiren Sinan Akman, "Yeğenim ve komşular, içeriye girince Muammer Özen, yeğenime 'Git buradan, gelin ölüsünü alın. Yoksa seni de öldürürüm' diye bağırıyor. Yeğenim de korkudan aşağıya iniyor ve 'Yetiş dayı, babam annemi öldürüyor' diye beni aradı. Eve geldiğimde ambulans gelmişti. İçeriye girdiğimde her taraf kandı. Bıçak darbelerini hep yüzüne ve vücudunun ön taraflarına yapmış. Yara olmayan tarafları yok" diye konuştu.

'İYİ BİR HABER BEKLİYORUZ'

Eniştesinin kız kardeşini 18 yıl önce kaçırdığını ve öyle evlendiklerini anlatan Akman, "Evlendikten 1 yıl sonra Muammer Özen başka biri ile evlenmek istedi. Ondan sonra sürekli kavga etmeye başladılar. Ablam hamileyken bile şiddet gördü. Şu an yoğun bakımda, durumu kritik. İyi bir haber bekliyoruz. Eniştemin uzaklaştırması bitmişti. Yeni uzaklaştırma talebinin sonucunu beklerken bu olay yaşandı" dedi.

Boşanma nedenlerinin şiddet olduğunu söyleyen Akman, ablasının sürekli demir sopa ile dayak yediğini belirtti. Akman, "Ablam yılın 6 ayı yüzü, gözü morluklar içinde geziyordu. Son zamanlarda eniştem, ablam için 'bunu öldüreceğim' diyordu. Bu kadar canileşeceğini beklemiyorduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ

2023-06-30 16:43:14



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