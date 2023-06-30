Serpil, ikinci uzaklaştırma kararını beklerken 24 yerinden bıçaklanmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serpil, ikinci uzaklaştırma kararını beklerken 24 yerinden bıçaklanmış

DHA

Serpil, ikinci uzaklaştırma kararını beklerken 24 yerinden bıçaklanmış


Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde boşanma davası açtığı Muammer Özen (36) tarafından 24 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Serpil Özen'in (37), ikinci uzaklaştırma kararını beklerken saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
Kökez Mahallesi'nde oturan Serpil Özen, 18 yıllık eşi Muammer Özen'den boşanmak için dava açtı. 2 yıldır Serpil Özen ile ayrı yaşayan Muammer Özen, bu süreçte boşanmak istemediğini söyledi. 2 kez intihar girişiminde bulunan Muammer Özen, televizyon programına da katıldı. 25 Haziran'da Muammer Özen, Serpil Özen'in oturduğu apartmana gidip evin elektrik ve suyunu kapattıktan sonra binada bekledi. Serpil Özen, 16 yaşındaki oğlu ile su vanası ve elektrik saatini kontrol için apartmanın bodrum katına indi.
ZORLA EVE ÇEKİP, BIÇAKLA SALDIRDI
Oğlu bu sırada annesini yukarıya göndererek, suyu ve elektriği kontrol etmesini istedi. Serpil Özen, yukarı çıktığında kapıda bekleyen Muammer Özen ile karşılaştı. Muammer Özen, kendisinden ayrılmak isteyen Serpil Özen'i zorla eve çekip, bıçakla saldırdı. Annesini telefon ile arayan E.Ö., cevap alamayınca bina dışına çıkıp, bağırmaya başladı. Yine cevap alamayan E. Ö. , bu kez oturdukları daireye çıktı. Annesi ve babasının tartışma sesini duyan E,.Ö. ile komşuları, yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi.
ANNESİNİN BIÇAKLANDIĞINI GÖRÜP, DAYISINI ARADI
E.Ö., evde annesi Serpil'in babası Muammer tarafından bıçaklandığını görünce olaya müdahale etmek istedi. Ancak babasının tehdit etmesiyle kaçarak, dayısı Sinan Akman'dan (33) yardım istedi. Muammer Özen de olay yerinden ayrılarak evine gitti. Aynı mahallede oturan Sinan Akman, eve geldiğinde kız kardeşini yaralı görünce sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Serpil Özen'i ilçedeki özel hastaneye, ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan Özen'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
YAKALANAN EŞ, TUTUKLANDI
Olayın ardından polis ekipleri, Muammer Özen'i gözaltına aldı. Muammer Özen, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Sinan Akman, eniştesinin uzaklaştırma kararının sona erdiğini, kız kardeşi yeni uzaklaştırma kararının çıkmasını beklerken saldırıya uğradığını söyledi. Akman, "Daha önce de ablam ile eniştem arasında tartışma oluyordu. Ablam gidip, şikayetçi oldu; darp raporları da vardı. Ablam 2 yıl önce boşanma davası açmaya karar verdi. Bunun sonucunda eniştem Muammer Özen, benim evimi bastı. O zaman hem ceza hem de uzaklaştırma aldı. 1-2 hafta önce de TV'ye çıktı" dedi.
'VÜCUDUNDA YARA OLMAYAN YER YOK'
Olay sonrası karşı komşularındaki yedek anahtar sayesinde yeğeni ve komşuların kapıyı açabildiğini dile getiren Sinan Akman, "Yeğenim ve komşular, içeriye girince Muammer Özen, yeğenime 'Git buradan, gelin ölüsünü alın. Yoksa seni de öldürürüm' diye bağırıyor. Yeğenim de korkudan aşağıya iniyor ve 'Yetiş dayı, babam annemi öldürüyor' diye beni aradı. Eve geldiğimde ambulans gelmişti. İçeriye girdiğimde her taraf kandı. Bıçak darbelerini hep yüzüne ve vücudunun ön taraflarına yapmış. Yara olmayan tarafları yok" diye konuştu.
'İYİ BİR HABER BEKLİYORUZ'
Eniştesinin kız kardeşini 18 yıl önce kaçırdığını ve öyle evlendiklerini anlatan Akman, "Evlendikten 1 yıl sonra Muammer Özen başka biri ile evlenmek istedi. Ondan sonra sürekli kavga etmeye başladılar. Ablam hamileyken bile şiddet gördü. Şu an yoğun bakımda, durumu kritik. İyi bir haber bekliyoruz. Eniştemin uzaklaştırması bitmişti. Yeni uzaklaştırma talebinin sonucunu beklerken bu olay yaşandı" dedi.
Boşanma nedenlerinin şiddet olduğunu söyleyen Akman, ablasının sürekli demir sopa ile dayak yediğini belirtti. Akman, "Ablam yılın 6 ayı yüzü, gözü morluklar içinde geziyordu. Son zamanlarda eniştem, ablam için 'bunu öldüreceğim' diyordu. Bu kadar canileşeceğini beklemiyorduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ
2023-06-30 16:43:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Antalya'da sahiller ve mesire alanlarında bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Antalya'da sahiller ve mesire alanlarında bayram ...
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Alanya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada ...
Finike'de müftülüğe 4 bin 834 kurban derisi bağışlandı
YEREL HABERLER Finike'de müftülüğe 4 bin 834 kurban derisi ...
Antalya'da bayramın üçüncü günü de sahiller tıklım tıklım
YEREL HABERLER Antalya'da bayramın üçüncü günü de sahiller tıklım ...
29 yıllık tapusuz siteye, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı
YEREL HABERLER 29 yıllık tapusuz siteye, depreme dayanıksız olduğu ...
Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemeri hedefliyor
YEREL HABERLER Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın ...
Antalya'da "Yeşilçam Festivali" düzenlenecek
YEREL HABERLER Antalya'da "Yeşilçam Festivali" düzenlenecek
Kaş'ta yokuştan kayan çöp konteyneri araca çarptı
YEREL HABERLER Kaş'ta yokuştan kayan çöp konteyneri araca çarptı
Kemer, nüfusunun 4 katı tatilciyi ağırlıyor
YEREL HABERLER Kemer, nüfusunun 4 katı tatilciyi ağırlıyor
Olympos'ta kazılar 38 milyon liralık ödenekle ivme kazandı
YEREL HABERLER Olympos'ta kazılar 38 milyon liralık ödenekle ivme ...
Cumhuriyet'in en eski altın paraları Antalya'da sergileniyor
YEREL HABERLER Cumhuriyet'in en eski altın paraları Antalya'da ...
İç pazarı hareketlendiren tatil, turizm sektörüne "çifte bayram" yaşatıyor
YEREL HABERLER İç pazarı hareketlendiren tatil, turizm sektörüne ...
Türkiye'de 8 ilçe 'sakin şehir' adayı
YEREL HABERLER Türkiye'de 8 ilçe 'sakin şehir' adayı
AK Parti Antalya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti Antalya İl Başkanlığında bayramlaşma ...
Alanya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 ...
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Alanya'da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
Galatasaray'ın eski golcüsü Antalya'da tatil yapıyor
YEREL HABERLER Galatasaray'ın eski golcüsü Antalya'da tatil yapıyor
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da bayramda mesire alanlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Antalya'da bayramda mesire alanlarına yoğun ilgi
2 çocuğunun annesini 24 bıçak darbesiyle yaraladı
YEREL HABERLER 2 çocuğunun annesini 24 bıçak darbesiyle yaraladı
Antalya’da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.