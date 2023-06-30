Otomobil, aydınlatma direği ile araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde aydınlatma direği ile otomobile çarpan araçtaki sürücü Hakan Köçeber (22) ile yanındaki Doğa Nur Kulakçı (22) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Köçeber'in kullandığı 07 AYC 350 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce aydınlatma direğine ardından Veli Doğru idaresindeki 09 AHS 310 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Köçeber'in otomobili, 20 metre savruldu. Doğru ile aynı yönde ilerleyen Faruk Kaplan idaresindeki 07 FF 701 plakalı otomobil de kaza sonucu savrulan parçalardan etkilendi.

OTOMOBİLİN MOTORU DÜŞTÜ

Kazada Hakan Köçeber ile yanındaki Doğa Nur Kulakçı hayatını kaybetti. Yaralanan Veli Doğru, eşi Derya Doğru ve çocukları Umut Arif Doğru da ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk Kaplan ise kazayı yara almadan atlattı. Köçeberi'nin kullandığı otomobilin motorunun direğe çarptığı yerde kaldığı, aracın ise 30 metre ileride durduğu dikkati çekti.

'BOMBA PATLADI SANDIK'

Görgü tanığı Faruk Kaplan, "Kendi yolumda gidiyordum. Otomobillerden biri, direğe çarptıktan sonra benim ile aynı yönde giden otomobile çarptı. O otomobillerden gelen parçalar benim otomobilime çarptı" dedi. Nuran Özçelik ise "Çok süratli gidiyordu. Telleri aşarak buraya geldi. Sesi duyar duymaz buraya geldim. Bir baktım önde genç bir kız, nabzını kontrol ettiler ama atmıyordu. Bir de erkek yanında yatıyordu. Öyle bir ses oldu ki bomba patladı sandık" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-06-30 17:30:37



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