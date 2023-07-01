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Antalya'da sivrisineksiz günlere 1 hafta kaldı

DHA

Antalya'da sivrisineksiz günlere 1 hafta kaldı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Antalya'da sivrisinek şikayetlerinin iklim değişikliği ve düzensiz yağışlar nedeniyle arttığını belirterek, "Bu yağışlar, geniş alanlarda su birikmesine neden oldu. Ancak yağışlar sona erdi. 1 hafta içinde sivrisinek sorunu ortadan kalkacak" dedi.
Küresel ısınma, iklim değişikliği ve mevsimler arasındaki belirgin geçişin azalması nedeniyle Türkiye'nin kıyı kesimlerinde, kışın dahi sivrisinek görülmeye başladı. Özellikle turizm kenti Antalya'da sıklıkla şikayet edilen sivrisinekler ile ilgili mücadele eden ekipler, düzensiz yağışlar nedeniyle popülasyonu kontrol altına alamıyor.
Antalya'da 20'ye yakın sivrisinek türünün yaşadığını belirten AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, sivrisinekle yıl boyu mücadele eden ilaçlama ekiplerinin işinin, düzensiz yağışlar nedeniyle zorlaştığını söyledi. Özellikle ev ve iş yerleri çevresindeki saksı altlıkları, havuzlar, evcil hayvanların mama ve su kapları gibi su birikintisi oluşan alanların sinek yuvaları haline geldiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Düzensiz yağışlar nedeniyle ilaçladığımız alanlar yeniden yağmur suları ile doluyor. Tarım alanlarına, sulak alanlara yakın yerlerde üreyen sivrisinekler var. Buraları ilaçlayarak, kontrol altında tutuyoruz. 65 yıldan beri görülen en yüksek yağışlarla karşı karşıyayız. Bu yağışlar geniş arazilerde su birikmesine sebep oldu. Yağmur suyunu seven sivrisineklerin üremesine imkan sağladı. Normalde dere kenarlarını ilaçlıyorduk ama tarlaları su basınca sinek de rahat ürüyor" dedi.
'TARIM ALANLARINI İLAÇLAMAKTA ZORLANIYORUZ'
İklim değişikliği nedeniyle sinekle mücadelenin zorlaştığını ifade eden Prof. Dr. Çetin, son 10 yıldır yeni sivrisinek türlerinin görülmeye başlandığını vurguladı. İlaçla mücadelede türü kontrol altına almaya çalıştıklarını, ancak bu durumun da bazı sorumluluklar getirdiğini kaydeden Prof. Dr. Çetin, "Tarım arazilerinde ekinler var; kimyasal ürün kullanamıyoruz. Çiftçinin ekininde kalıntı çıkabilir. Tarım alanlarını ilaçlamakta zorlanıyoruz. Ancak yağışlar sona erdi. 1 hafta içinde sivrisinek sorunu ortadan kalkacak" diye konuştu.
TROPİKAL İKLİM İLE SİVRİSİNEK İLİŞKİSİ
Hava sıcaklığının sürekli arttığını, her geçen yıl bir önceki yıldan daha düzensiz mevsimlerle karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Çetin, tropikleşen iklimle birlikte çok farklı sivrisinek türleriyle karşılaşacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Çetin, "Sivrisinekle mücadelede vatandaşa da görev düşüyor. Özellikle kullanılmayan havuzlar, su biriken alanlar, çiçek saksılarının altında su biriken kaplar, araç lastikleri, evcil hayvan su ve mama kaplarının sık sık kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.
'ANORMAL BİR YAĞIŞ MİKTARI VAR'
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Akdeniz bölgesinde geçen yıla göre yağışlarda yüzde 83 oranında artış olduğuna dikkati çekti. Bu yağışların Antalya özelinde ise yüzde 200 oranında arttığını kaydeden Atasoy, "Anormal bir yağış miktarı var. Bu da nem ve sıcaklığı getiriyor. Bu da sivrisinek için çok uygun bir ortam oluyor. Durağan sularda çabucak ürüyor. Türkiye'de 12 bin ticari havuz var. Bunun 5 bin 500'ü Antalya'da. Site ve villa havuzlarını düşününce 10 binin üzerinde havuz var. İyi bir yuvalama alanı oluyor" dedi. Atasoy, Türkiye'de 1500 kişilik büyüklüğe sahip vektörle mücadele ekibinin yalnızca Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu belirterek, bu sayının dahi yetmediğini sözlerine ekledi.
HAVUZ, SİVRİSİNEK YUVASINA DÖNÜŞMÜŞ
Kentin 5 yıldızlı otellerinin olduğu Serik ilçesi Belek ve Kadriye bölgesindeki villalarda da ilaçlama ekipleri, aralıksız çalışıyor. Bir villanın bahçesindeki yüzme havuzunun yıllardır kullanılmadığı tespit edildi. Yağmur suyunun uzun süre havuz içinde beklemesi nedeniyle hem yosunlaştığı hem de sivrisinek üreme alanına dönüştüğünü gören vektörle mücadele ekipleri, havuzu ilaçladı. 3 yıldır villada kirada oturduğunu belirten Oğuzhan İpek, havuzu kullanmadığını söyledi. İpek, "Akşam saatlerinde sivrisinekleri daha sık görüyoruz. Havuzdaki suyu tahliye edemiyoruz. Çünkü havuzun tabanı sıcaktan çatlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-07-01 11:15:06

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