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Konyaaltı Sahili, Antalyalılara ve turistlere kaldı

DHA

Konyaaltı Sahili, Antalyalılara ve turistlere kaldı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatilinde yüz binlerce tatilciye ev sahipliği yapan Konyaaltı Sahili, yerli tatilcilerin ayrılmasıyla Antalyalılar ve turistler tarafından dolduruldu.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 63'lere ulaştığı Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk göze çarptı. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin bugün sona ermesinin ardından yerli tatilciler memleketlerinin yolunu tuttu. Tatilde yüz binlerce yerli tatilciyi ağırlayan Konyaaltı Sahili, Antalyalılara ve yabancı turistlere kaldı. Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne gelenler, yoğunluk oluşturdu. Bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları ise sahilde güneşlendi. Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenlerden bazıları da sahil bandında bulunan ağaçlık alanda piknik yaptı. Sahil bandında yürüyüş yapan turistler de göze çarptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-07-02 15:47:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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