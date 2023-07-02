Hatice, yeni motosikletiyle yaptığı kazada hayatın kaybetti

Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bayram öncesi aldığı motosikleti ile kaza yapan Hatice Ebru Kaplan (27), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında D-400 kara yolu Karaöz Kavşağı'nda meydana geldi. Hatice Ebru Kaplan'ın kullandığı 07 BIJ 643 plakalı motosiklet ile Osman A.'nın kullandığı 07 JR 581 plakalı kamyon çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kaplan, hastanede hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, morga konuldu. Bir kuaförde çalışan Kaplan'ın motosikleti bayram öncesi aldığı öğrenildi. Kamyon şoförünün ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2023-07-02 17:05:33
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