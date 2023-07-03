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Otomobili izinsiz alma tartışmasında bıçaklandı; olay anı kamerada - Yeniden

DHA

Otomobili izinsiz alma tartışmasında bıçaklandı; olay anı kamerada - Yeniden


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, Halil Y. (31), otomobilini izinsiz aldığı gerekçesiyle tartıştığı kendisi gibi trans birey olan arkadaş Murat K. (33), tarafından sokak ortasında bıçaklanıp, tekmelendi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde meydana geldi. Halil Y., otomobilini izinsiz alan arkadaşı Murat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., elindeki ekmek bıçağıyla Halil Y.'yi sokakta kovalamaya başladı. Murat K., sokak üzerinde bulunan otoparkın bitişiğindeki apartmanın yanında Halil Y.'yi baldırından bıçakladı. Bıçak darbesine rağmen kaçmaya devam eden Halil Y., yere düştü.
Murat K., yerde kanlar içerisinde kalan Halil Y.'ye bu kez tekme atmaya başladı. Murat K., bir süre sonra kaçtı. Yaralı Halil Y. ayağa kalkarak, yakınlardaki zincir markete sığındı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincir market girişinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Halil Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat K. ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Bıçaklama olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Murat K.'nın elinde bıçakla Halil Y.'yi kovaladığı ve duvar kenarında baldırından bıçakladığı anlar yer aldı. Halil Y.'nin kaçarken sokak ortasına yola düşmesi ve Murat K.'nın arkadaşı Halil Y.'yi tekmelemeye ve tehdit etmeye devam ettiği anlar da görüldü. Gözaltına alınan Murat K., polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-07-03 15:58:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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