Alanyaspor, 3 Brezilyalı oyuncuyu renklerine bağladı

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen ve Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı imza törenlerinde Brezilyalı sol kanat oyuncusu 26 yaşındaki Carlos Eduardo 3 yıllık, Brezilyalı ön libero ve orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Richard Candido 2 yıllık, Brezilyalı defans oyuncusu 27 yaşındaki Eduardo Bauermann da 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

ÇAVUŞOĞLU: İLK TRANSFERİMİZ SANTOS'UN KAPTANI

Yeni bir sezona başladıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Geçen sezon oyuncularımızın birçoğu kiralıktı. Giden oyuncularımız da oldu. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Peş peşe transferlerimizi yapacağız. İlk transferimizi Santos'un kaptanı, Brezilya Serie A'dan Bauermann ile yapıyoruz. Kendisi takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Çok faydalı işler yapacağını umut ediyoruz" dedi.

KANADA TAKVİYE

Brezilyalı sol kanat oyuncusu Carlos Eduardo'nun iyi işler yapacağını belirten Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Palmeiras takımından sol kanat oyuncusu Carlos Eduardo ile sözleşme imzalıyoruz. Carlos da bizimle çok iyi işler yapacağına inandığım bir futbolcu. Özellikle takip ediyorduk. Hem Alanyaspor'umuz için hem de Carlos için hayırlı olsun" diye konuştu.

"VAGNER LOVE'A DA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Üçüncü transferlerin ise Richard Coelho olduğunu aktaran Başkan Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Bugün üçüncü transferimiz yine Brezilya Serie A'dan, Ceara Sporting Club takımından Richard Coelho. Kulübümüze çok katkı sağlayacağını umuyoruz. Hayırlı olsun. Transferlerimizin devamı gelecek. Kamp döneminde ana kadroyu kurmak istiyoruz. Bu arada Vagner Love'a da çok teşekkür ediyorum. Brezilya'dan gelen futbolcularımıza kulübümüzle ilgili güzel sözler söylemiş. Bunu ayrıca belirterek kendisine teşekkür etmek istedim."

BAUERMANN: ÇOK MOTİVE OLMUŞ DURUMDAYIM

Eduardo Bauermann, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok motive olmuş durumdayım. Süper Lig'i biliyor ve takip ediyordum. Bu fırsatı yakaladığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

CARLOS EDUARDO: AGRESİF BİR OYUNCUYUM

Carlos Eduardo, taraftarların kendisini çok seveceğini belirterek, "Sakin bir kafayla, öz güvenli şekilde çok çalışmak için geldim. Alanyaspor'da hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Bunu da çok çalışarak başaracağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızın beni saha içinde görmelerini istiyorum. Çok agresif bir oyuncuyum. Beni çok seveceklerini ve onları çok mutlu edeceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

CANDIDO: HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

