Antalya'nın çöpü, bayram tatilinde yüzde 40 arttı



Ramazan SARIKAYALI-Mithat ABAKAN/ KUMLUCA-MANAVGAT (Antalya), (DHA)KURBAN Bayramı tatilinde ilgi gören Antalya'da toplanan çöp, diğer zamanlara oranla yaklaşık yüzde 40 arttı. Günlük ortalama 3 bin 989 ton çöp toplanan kent genelinde, bu rakam tatil süresince günlük 5 bin tonun üzerine çıktı.

Dokuz günlük bayram tatili için tercih edilen kentlerin başında yer alan Antalya'ya gelen tatilciler, nüfus yoğunluğuna neden oldu. Tatilin sona ermesiyle kentten ayrılanlar, bazı turistik bölgelerde çöp yığınları oluşmasına yol açtı. Kent genelinde toplanan çöp oranı, diğer zamanlara göre yaklaşık yüzde 40 arttı. Bayram tatili öncesi günlük ortalama 3 bin 989 ton çöp toplanan kent genelinde, bu rakam tatil süresince günlük 5 bin 556 tona ulaştı. Kurban Bayramı için Kumluca'ya bağlı turizm merkezlerinden Olimpos ve Adrasan'a gelenler döndü. Tatilcilerin dönmesiyle plajlar ve sokaklar boş kalırken, tatilciler geride çöp yığınlarını bıraktı. Olimpos ve Adrasan'da belediyeye ait çöp konteynerleri dolup taşarken, yol kenarlarında da atıklar görüldü. Normal dönemlerde günde 1 kamyon çöp toplayan Kumluca Belediyesi ekiplerinin bayram tatili sürecinde günde 6 kamyon çöp topladığı öğrenildi. Adrasan'da esnaf Esat Güzel, "9 günlük bayram tatili bitti. Tatil boyunca çok yoğunduk. Çok memnun olduk. Gelen misafirlerimizin çevre duyarlılığı olsa, çevreye rastgele çöp atmasalar daha iyi olacaktı. Tek eksikliğimiz bu oldu" dedi.

TİTREYENGÖL'DE KONTEYNER EKSİKLİĞİ

Tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği bölgelerden Manavgat ilçesinde ise özellikle Sorgun Titreyengöl Turizm Merkezi'nde çöp konteyneri eksikliği dikkati çekti. Toplam 30 bin yatak kapasitesine sahip Titreyengöl'de plaj bölgesindeki çöp konteynerleri, akşam saatlerinde tesislerde birikenlerin de konulmasıyla tamamen doldu. Manavgat Belediyesi ekiplerinin her akşam çöpleri düzenli topladığı belirtilirken, bölgedeki yoğunluğun etkisiyle tatil boyunca bu bölgede çöp yığınları ortaya çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin geçiş güzergahındaki alandaki konteynerler etrafına bırakılan çöpler nedeniyle kötü görüntü oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ramazan SARIKAYALIMithat ABAKAN

2023-07-04 11:02:17



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