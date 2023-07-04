Bayram tatilinde tarihi mekanlara 1 milyon 414 bin ziyaretçi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE´nin tarihi miraslarını, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti.

Tarihi yerler, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Hierapolis´den Efes Antik Kenti´ne, Kız Kulesi´nden Sümela Manastırı´na, Galata Kulesi´nden Göbeklitepe´ye pek çok tarihı ve kültürel mekanda bayram tatili yoğunluğu yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yerli ve yabancıların akınına uğrayan müze ve ören yerlerini, 9 gün boyunca toplam 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti. Kurban Bayramı´nda en çok ziyaretçiyi 116 bin 876 kişi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ağırladı. İzmir Efes Ören Yeri 100 bin 233 kişi ile en çok ziyaret edilen ikinci tarihi mekan oldu. Antalya Olimpos Ören Yeri 41 bin 326 kişi ile üçüncü sırada yer alırken, Trabzon Sümela Manastırı 38 bin 355 kişi ile dördüncü, İstanbul Galata Kulesi 37 bin 552 kişi ile beşinci sırada yer aldı. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe´yi de bayram tatilinde 31 bin 66 kişi ziyaret etti. İstanbul Boğazı´nın incisi Kız Kulesi ise 27 bin 398 ziyaretçi ağırladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-07-04 12:58:41



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