Antalya Valiliği'nden 'Onur Haftası' etkinliklerine yasak



Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Valiliği, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Antalya Onur Haftası etkinliklerini yasakladı.

Antalya'da bu yıl 'Sen de seviyorsun, biliyorum' sloganıyla düzenlenecek 9'uncu Antalya Onur Haftası etkinlikleri, Antalya Valiliği tarafından yasaklandı. Etkinlikler kapsamında LGBT dili ve edebiyatı, veganlık, hafıza, kesişimsel feminizm, edebiyat, engellilik, yoksulluk gibi konularda söyleşilerin yanı sıra, piknik, yüzme etkinliği ve yürüyüş de yapılacaktı.

Antalya Valiliği kararında şöyle denildi:

"Queer Akdeniz Topluluğu ile Antalya Pride Platformu organizesinde 39 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenmek istenilen tüm eylem/etkinliklerin (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, herhangi bir amaç doğrultusunda toplanma ile piknik vb.) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 'Toplantının ertelenmesi veya basit hallerde yasaklanması' başlıklı 17'nci maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinde yer alan amir hükümleri doğrultusunda 4 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 6 (altı) gün süre ile Antalya ili genelinde açık alanlardaki her türlü eylem/etkinlikler yasaklanmıştır. Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2023-07-04 16:34:33



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