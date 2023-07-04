Alanyaspor, Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Angolalı forvet oyuncusu Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Loide Augusto da istediğimiz bir oyuncuydu. Her iki kanatta da oynayabilen Augusto'nun kulübümüze faydalı olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.
LOIDE AUGUSTO: SABIRSIZLANIYORUM
Loide Augusto da "Burada olmaktan mutluyum. Başkanım başta olmak üzere transfer olmamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de daha önce futbol oynayan arkadaşlarımdan bilgi aldım. Onlarla konuştuktan sonra Türkiye'de oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım çabuk adapte olurum ve hem kendim için, hem de kulübüm için faydalı olurum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İmza töreninden görüntüler
Hasan Çavuşoğlu konuşması
Loide Augusto konuşması
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin Ataoğlu
2023-07-04 17:26:05
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