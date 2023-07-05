İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi



Semih ERSÖZLER-Engin ATAOĞLU/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde komşuları ile çıkan kavgada yaralanıp, 1 hafta sonra hayatını kaybeden Eyyüp Süngü'nün (41) ölümüne ilişkin Uğur Kılınç (24), tutuklandı. Süngü'nün İsveç vatandaşı eşi Jennie Henrikson (48) ise kavgaya 3 kişinin karıştığını belirtip, diğer suçluların da cezalandırılmasını istedi.

İsveç vatandaşı eşi Jennie Henrikson Süngü ile Kestel Mahallesi'nde oturan Eyyüp Süngü, 15 Mayıs'ta kuzeni Serhat K. ile buluşup, gezdikten sonra evinin önüne geldi. Bu sırada Süngü ile yan komşusu E.K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile evin önüne, E.K.'nin oğlu Uğur Kılınç ile arkadaşı H.A. da geldi. Çıkan kavgada Eyyüp Süngü, başına darbe alarak yaralandı. Gerginliğin artması ile çevredekilerin çağırdığı jandarma, kavgaya biber gazıyla müdahale etti. Eyyüp Süngü ile Serkan K. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Süngü, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Uğur Kılınç ise işlemleri sonrası tutuklandı.

'EN BÜYÜK CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'

Kavga sırasında markette olan Jennie Henrikson Süngü, "Gece saatlerinde markete gittim. Eve döndüğümde eşim 3 kişi ile tartışıyordu. Tartıştığı kişiler, komşularımızın akrabalarıydı. Araya girmeye çalıştım ama beni ittirdiler ve yere düştüm. Kalktığımda eşimin kafasında kan vardı. Bu kişilerin en büyük cezayı almalarını istiyorum. Şu an biri hakkında işlem yapıldı ama 3 kişilerdi. Tek başıma kaldım. Oturum iznim bitti. Hayatımı burada kurdum, eşimden başka kimsem yoktu. Hepsinin en büyük cezayı almalarını istiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER Engin ATAOĞLU

2023-07-05 12:49:37



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