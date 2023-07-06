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        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı (2)

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:20
        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı (2)

        TEDAVİLERİ TAMAMLANAN GÜREŞÇİLER, FİNİKE'YE DÖNDÜ

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kırkpınar Güreşleri'ne giden Finike Belediyesi güreşçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada yaralanan güreşçiler, tedavileri sonrası Antalya'nın Finike ilçesine döndü. Güreşçiler, Finike Belediyesi'nde düzenlenen törenin ardından iki araçla Kırkpınar'a uğurlanmıştı. (DHA)Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN

        2023-07-06 14:19:10

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