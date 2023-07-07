Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'yı yıl başından bu yana hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 6 milyonu geçti.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da turizm verileri yüz güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü´nden alınan verilere göre, 1 Ocak6 Temmuz tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyon 14 bin 412 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27, sayısal olarak ise 1 milyon 280 bin 729 olarak gerçekleşti. Temmuz ayının ilk altı gününde ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 490 bin 762 oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2023-07-07 14:19:16