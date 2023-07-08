Yakıt deposu parlayınca yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı

Tunahan KIR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sanayi sitesindesinde çalışan lise öğrencisi Beyzanur Hatmorioğlu (17), yakıt deposu şamandırasını değiştirirken aküden çıkan kıvılcımın neden olduğu parlamayla yaralandı. Yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Hatmorioğlu, saçının sağlam kalan bölümlerini kanser hastaları için bağışladı.

Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören Beyzanur Hatmorioğlu, sanayi sitesindeki bir araç servisinde de kalfa pozisyonunda çalışmaya başladı. Hatmorioğlu ve ustası, 20 Haziran'da servise gelen otomobilin arka koltuğu altındaki yakıt deposunun şamandırasını değiştirirken, aküden çıkan kıvılcım parlamaya neden oldu. O sırada aracın içinde bulunan ve alevler arasında kalan Beyzanur Hatmorioğlu'nun yüzü ve vücudu ciddi derecede yandı. Durumun bildirilmesiyle adrese gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyzanur Hatmorioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hatmorioğlu, müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis soruşturma başlatırken, otomobile de teknik inceleme için el konuldu. Araç servisi yetkilileri, olaya ilişkin açıklama yapmadı. Hatmorioğlu'nun annesi Leyla Kaya, kızının tedavisinin sürdüğünü söyledi. Kaya, Beyzanur'un saçının sağlam kalan bölümlerini kestirdiğini, kanser hastalarına peruk yapılması için Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladığını söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Tunahan KIR

2023-07-08 09:59:38