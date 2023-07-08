Mühendis, motosikletle yaptığı kazada yaşamını yitirdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletle bariyere çarpan inşaat mühendisi Hasan Ekici (26), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Serik ilçesi SarıabalıBelkıs kanal boyu yolu üzerinde meydana geldi. İnşaat mühendisi Hasan Ekici, bir akrabasına ait 07 ATK 184 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ekici, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen ve Ekici'nin cansız bedenini gören bir kişinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekici'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Serik Devlet Hastanesi morguna götürülen Ekici'nin cenazesi, ön otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekici'nin bir yapı denetim şirketinde çalıştığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-07-08 15:20:45