Rüzgarda kıyıya dönemeyen kanoculara deniz polisinden yardım

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kuvvetli rüzgar uyarısına rağmen denize açılıp, kıyıya ulaşmakta zorluk çeken kanoculara, tekneler ile deniz polisi yardım etti.

Kentte sıcaklığın 36, nem oranının yüzde 45 seviyelerinde seyretmesi ile tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler güneşlendi, bazıları da denize girip, yüzdü. Bazı aileler de çocukları ile denizide oynadı. Bazı turistler de kıyı bandında yürüyüş yapıp, Konyaaltı Seyir Terası'nda fotoğraf çektirdi. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında falezlerin altındaki 6 metre yüksekliğindeki kayalıklardan da gençler, denize atladı. Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı.

KONUCULARA 'RÜZGAR' ENGELİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün saatteki hızının 50-75 kilometre ulaşacağını bildirdiği rüzgara rağmen, Konyaaltı Sahili'nde denize açılan bazı kanocular, kıyıya dönemedi. Denizden oldukça açılan kanoculara, tekneler ile deniz polisi yardım etti. Yabancı uyruklu 2 turist, bota alınarak Yat Limanı'ndaki Deniz Polisi Şube Amirliği'ne götürdü. Polis ayrıca kanoculara uyarıda bulundu.

İNSANSIZ CAN KURTARMA ROBOTU 1 KİŞİYİ KIYIYA ÇEKTİ

Konyaaltı Sahili'nde görev yapan insansız cankurtaran robotu 'Fasty' ise bir vatandaşı kıyıya çıkartırken görüntülendi. Belirlenen noktadan fazla uzaklaşan ve kıyıya dönmekte zorluk çeken tatilci, uzaktan kumanda ile yönlendirilen 'Fasty' ile denizden çıkartıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-07-09 13:06:37