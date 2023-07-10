Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can'ın annesi: Oğlum ömrümü uzattı

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Edirne'de 662'ncisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in kazandığı başarıyı atfettiği Zeliha Zeybek (53), "Oğlumu orada karşılayıp Sarayiçi'nde kucaklamak istiyordum. Nasip olmadı. Oğlum benim ömrümü uzattı" dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya'nın gururu oldu. Zeybek ailesi, Duraliler Mahallesi'nde akrabalarının Türk bayrağı astığı baba evinde, Yusuf Can'ın kente gelmesini bekliyor. Yusuf Can'ın çocukluğunda er meydanında kazandığı başarılara ait fotoğrafların asılı olduğu evde, Zeybek ailesi yakınlarının tebriklerini kabul etti. Rahatsızlığından Edirne'ye gidemediği için müsabakaları televizyondan izleyen Zeliha Zeybek, Yusuf Can'ın başpehlivanlığı kazandıktan sonra kemeri annesine atfettiğini açıklamasıyla büyük gurur yaşadı.

"SARAYİÇİ'NDE KUCAKLAMAK İSTİYORDUM"

Oğlunun başarısıyla yaşadığı mutluluğu gözyaşlarıyla anlatan Zeliha Zeybek, "Çok gururlandım. Allah'ım bu sevinci bana verdi. Oğlum dünyayı bana verdi. Bu başarıyı yıllardır bekliyordum. Edirne'ye gidemediğim için üzüldüm, oğlumun başarısıyla sevindim. Oğlumu orada karşılayıp Sarayiçi'nde kucaklamak istiyordum. Nasip olmadı. Oğlum benim ömrümü uzattı. 3 yıl oğlumun kemerini karşılayacağım. Dünya benim oldu" dişe konuştu.

"GÖZLERİMİ KAPATTIĞIM ZAMANLAR OLDU"

Yusuf Can'ın Kırkpınar'da güreşirken televizyon karşısında çok heyecanlandığını dile getiren Zeliha Zeybek, "O yendikçe bayıldım, televizyona bakamadığım, gözlerimi kapattığım zamanlar oldu. Çok heyecanlandığım zaman oldu. Yendiği zaman çok sevindim. İzlerken hep dua ettim. Allah dualarımı kabul etti" dedi.

"BABASI HEP DESTEK OLDU"

Yusuf Can'ın çocukluğundan bahseden Zeliha Zeybek, "Oğlum çocukluğunda çok efendi ve usluydu. Hocalarına, arkadaşlarına karşı çok efendiydi. Güreşe babası çok destek çıktı. Okuldan antrenmana götürürdü. Babası yokken antrenmana gitti. Çok rezillik çekerek başarıyı yakaladı. Allah'ım başpehlivan olmayı oğluma nasip etti. Başarısının devamını getirmesini diliyorum. Çok sevinçliyim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Evlerinin balkonuna asılan Türk Bayrağından detay

-Annesi Zeliha Zeybek ve dedesinin elindeki Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'in fotoğrafından detay

-Annesi Zeliha Zeybek'ten detaylar

-Anne Zeliha Zeybek'in açıklamaları

-Evlerindeki asılı olan fotoğraflardan detaylar

-Toplu fotoğraftan detay

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-07-10 13:45:29