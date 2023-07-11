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        Tatile gelen Furkan, 'gürültü' kavgasında öldürüldü

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:03
        Tatile gelen Furkan, 'gürültü' kavgasında öldürüldü

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'ya tatile gelen Furkan Tekin (18), 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına gelen Furkan Tekin, otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre 'gürültü' nedeniyle bir grupla tartıştı. Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tekin, burada kurtarılamadı. Kan da ayakta tedavi edildi.

        İLK KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMIŞ

        Çalışma başlatan polis, hastanede Tekin'in arkadaşlarının ifadesini aldı. Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını belirten arkadaşları, ifadelerinde; otomobilde oturdukları sırada 3-4 kişinin 'gürültü yapıyorsunuz' diyerek kendileri ile tartıştıklarını, daha sonra Furkan'ı kalbinden bıçaklayıp, kaçtıklarını söyledi.

        Tekin cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alındı. Cenaze, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde defnedilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-11 14:02:22

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