Falezlerde yangın çıktı, hayvanlarının zarar gördüğünü sanıp ağladı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da falezlerdeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olay yerinde bulunan Nafiye Erdinç (52), çalılıklar içerisindeki hayvanların zarar gördüğünü sanıp gözyaşı döktü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan 35 metre yükseklikteki falezler üzerinde bulunan Yalım Park'ta meydana geldi. Parkın içerisindeki çalılık alandan duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kuru çalıların tutuşmasıyla alevler zaman zaman metrelerce yükselirken, itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı. Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Bakım Evi'nin görevlilerinin de hortumlarla yangına müdahale ettiği görüldü.

Bu sırada bölgede bulunan Nafiye Erdinç, çalılıkta bazı hayvanların zarar gördüğü düşüncesiyle gözyaşı döktü. Erdinç, "Yangını kim çıkarıyor. Buraya inişi yasaklasınlar. Beslediğimiz hayvanlar burada, aşağıya inip doğum yaptılar. Kediler ve yavruları var" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-07-11 16:39:25