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        Otomobilin çarpmasıyla ölen Mustafa Alp'in cansız bedeninin üzeri plaj şemsiyesiyle örtüldü

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 19:00
        Otomobilin çarpmasıyla ölen Mustafa Alp'in cansız bedeninin üzeri plaj şemsiyesiyle örtüldü

        Adem AKALANTunahan KIR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sokakta otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Mustafa Alp Ercan, yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeninin üzeri karton ve plaj şemsiyesi ile örtüldü.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 324 Sokak üzerinde meydana geldi. A.A. (44) yönetimindeki 07 PK 350 plakalı otomobil, sokakta bulunan Mustafa Alp Ercan´a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNİN ÜZERİ PLAJ ŞEMSİYESİYLE ÖRTÜLDÜ

        Kaza yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeninin üzeri karton ve plaj şemsiyesi ile örtülürken, savcı ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme bulundu. Mustafa Alp'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

        Polis, otomobilin sürücüsü A.A.'yı ifadesi için gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANTunahan KIR

        2023-07-11 18:59:07

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