EVDE ÇIKAN YANGINDA KARI- KOCAYI ÖLÜM AYIRDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  

ANTALYA´da 8 katlı apartmanın 5´inci katında oturan Seher (91) ve Halit Açıkyürek (81) çiftinin evinde yangın çıktı. Yangına yatağında yakalanan Halit Açıkyürek yanarak can verirken, Seher Açıkyürek ve çiftin bakıcılığını yapan ismi öğrenilemeyen kişi itfaiye tarafından evden çıkarıldı.Yangın, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki Atatürk Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki apartmanda çıktı. 8 katlı apartmanın 5´inci katında oturan Seher ve Halit Açıkyürek çifti ile bakıcılarının yaşadığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda evi sardığını gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederken, alevlerin arasından Seher Açıkyürek ve çiftin bakıcılarını çıkararak hastaneye götürdü. Yangının söndürülmesinin ardından Halit Açıkyürek´in yanan cansız bedeni ise yatağında bulundu. Evde yapılan incelemenin ardından Açıkyürek´in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Açıkyürek´in yakınlarının evin önünde büyük üzüntü yaşadığı görülürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

------------------------------

-İtfaiye ekiplerinden cep telefonu görüntüleri

-polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

-binaya giren polis ekiplerinin görüntüleri

-Yangının yaşandığı binadan görüntüler

Halit Açıkyürek fotoğrafı

-Çevreden detaylarHaber: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Antalya

2023-07-12 00:19:39