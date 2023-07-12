AÜ Tıp Fakültesi'nin en 'Mutlu'su mezun oldu

Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olan Mutlu Mutluluk (24), 'Hekimlik Andı'nı okuduktan sonra hekim oldu. İsmi ve soyadındaki uyumun akılda kalıcı olduğunu söyleyen Mutluluk, "İnsanlar ismini taşır derler, ben de hep pozitif bir insan olmaya çalıştım. Bu mezuniyetteki en mutlu insan ben olabilirim" dedi.

Denizli'de yaşayan Fatma (50)İbrahim Mutluluk (60) çifti, 'Mutlu' isminde açtıkları tekstil firmasının adını, 1999'da doğan 3'üncü çocuklarına verdi. Mutlu Mutluluk, 6 yıldır eğitim gördüğü AÜ Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. AÜ Stadyumu'nda düzenlenen törende ön safta bayrak tutup, cübbesiyle yürüyüş yapan Mutlu Mutluluk, yaptığı başarılı operasyonlarla dünyaya adını duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan'ın mezun hekimlere 'Hekimlik Andı'nı okutmasının ardından, mezun başarı belgesini aldı.

Mutlu Mutluluk, yaşam hikayesini anlatarak, "Bir ablam ve ağabeyim var. İsimleri verilirken ataların isimleri verilmiş. Bizim bir tekstil firmamız varmış. Annem ve babama çok destek olmuş. Annem ve babam da 'İnsanlar hep evlatlarına sevdiği ve değer verdiği kişilerin ismini veriyor. Biz de o tekstile değer veriyoruz. Bizim de çocuğumuzun ismi 'Mutlu' olsun' demişler. Bu süreçte cinsiyetim de belli değilmiş. Kız mı erkek mi olacağım belli olmadan 'Mutlu' ismini koymuşlar. Doğduktan sonra nüfus memuruna gidildiğinde 'Mutlu Mutluluk, ne güzel ismi var' dediklerinde annem ve babam ismimdeki bu uyumun farkına varmış" dedi.

'İSMİMİN EKMEĞİNİ SENELERCE YEDİM'

Mutlu Mutluluk, adına dair karşılaştığı durumları da anlatarak, "Kendimi bildim bileli garip esprilere maruz kaldım. 'Mutlu, Mutsuz, Üzgün' gibi çocukluk şakalarına çok fazla maruz kaldım. İsmimin 'Mutlu Mutluluk' olmasının ekmeğini senelerce yedim. Çünkü akılda kalıcı bir ismim var. İnsanlar ismini taşır derler, ben de hayatım boyunca hep pozitif bir insan olmaya çalıştım. Sanırım ismimi bu şekilde taşımaya çalışıyorum" diye konuştu.

Mezuniyet heyecanını da ifade eden Mutluluk, "Bugün çok mutluyum, çok gururluyum. Hem ailemi gururlandırdığım hem de ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Sanırım bu mezuniyetteki en mutlu insan ben olabilirim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-07-12 11:11:34