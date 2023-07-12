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        Antalya için orman yangını uyarısı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 12:57
        Antalya için orman yangını uyarısı

        ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da sıcak ve kuru havanın 6 gün etkili olacağı belirtilerek, bu dönemde orman yangını riskine dikkat çekildi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte 12 ile 17 Temmuz tarihleri arasında sıcak ve kuru havanın etkili olacağı belirtilerek, bu dönem için orman yangını riskine dikkat çekildi. Açıklamada, "Antalya çevrelerinde sıcak ve kuru havanın önümüzdeki günlerde etkili olması tahmin edilmektedir. En yüksek sıcaklık 40-45 derece, en düşük nem yüzde 10-20 ve zaman zaman rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/s esmesi beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA

        2023-07-12 12:56:05

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