Antalya'da jandarma 68 kilo eroin ele geçirdi; 2 gözaltı

Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 68 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin Kepez ilçesinde uyuşturucu madde üreterek piyasaya sürecekleri tespit edildi. Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği şüphelilerin evinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 68 kilo 200 gram eroin, 3 hassas terazi, öğütücü makinesi, 6 renklendirici jel, 2 bin şeffaf poşet ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen 68 kilo 200 gram uyuşturucunun Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bugüne kadar yaptığı operasyonlardaki en yüksek miktar olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN

2023-07-12 13:05:02