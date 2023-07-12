Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da jandarma 68 kilo eroin ele geçirdi; 2 gözaltı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 13:06
        Antalya'da jandarma 68 kilo eroin ele geçirdi; 2 gözaltı

        Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 68 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin Kepez ilçesinde uyuşturucu madde üreterek piyasaya sürecekleri tespit edildi. Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği şüphelilerin evinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 68 kilo 200 gram eroin, 3 hassas terazi, öğütücü makinesi, 6 renklendirici jel, 2 bin şeffaf poşet ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Ele geçirilen 68 kilo 200 gram uyuşturucunun  Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bugüne kadar yaptığı operasyonlardaki en yüksek miktar olduğu öğrenildi. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN

        2023-07-12 13:05:02

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Antalya için orman yangını uyarısı
        Antalya için orman yangını uyarısı
        3 akrabasını yaralayıp, birini öldüren sanıktan 'uyuşturucu' savunması
        3 akrabasını yaralayıp, birini öldüren sanıktan 'uyuşturucu' savunması
        Tur midibüsünün çarptığı 2 Çek turist, hayatını kaybetti
        Tur midibüsünün çarptığı 2 Çek turist, hayatını kaybetti
        AÜ Tıp Fakültesi'nin en 'Mutlu'su mezun oldu
        AÜ Tıp Fakültesi'nin en 'Mutlu'su mezun oldu
        Joao Novais, Alanyaspor ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
        Joao Novais, Alanyaspor ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
        EVDE ÇIKAN YANGINDA KARI- KOCAYI ÖLÜM AYIRDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  
        EVDE ÇIKAN YANGINDA KARI- KOCAYI ÖLÜM AYIRDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  