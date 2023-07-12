Antalya'da sıcak hava bunalttı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da hava sıcaklığının 37 dereceye çıkması ile sahillerde yoğunluk oluştu. Nem oranının da 4'e düştüğü kentte, tatilciler denize girip, serinledi.

Sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği Antalya'da, termometreler 37 dereceyi gördü. Kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle nemin yüzde 4'e düştüğü kentte, sıcak hava bunalttı. Serinlemek için denize gidenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girip, yüzerek vakit geçirdi. Temmuz ayı mevsim normali 34,2 derece olan kentte, sıcaklığın yarın da artması bekleniyor. Son olarak 2000 yılı temmuz ayında 45 derece ile ayın en yüksek sıcaklığına ulaşılan kentte, sıcaklığın cuma ve cumartesi günleri de 44 dereceye çıkması öngörülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-07-12 14:15:28