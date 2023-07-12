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        Tur midibüsünün çarptığı 2 Çek turist, hayatını kaybetti (2)

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:40
        Tur midibüsünün çarptığı 2 Çek turist, hayatını kaybetti (2)

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Manavgat'ta iki Çek turistin yaşamını yitirdiği kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tur midibüsü sürücüsü Mehmet Lök, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Lök, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne sebep olma' suçundan tutuklandı. Sürücü Lök'ün ifadesinde, kaza sırasında hızının normal olduğunu, ancak olay yerinde ışıkların yanmadığını ve karanlık olduğunu söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

        2023-07-12 15:39:12

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