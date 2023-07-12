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        Başpehlivan Zeybek, memleketinde coşkuyla karşılandı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 19:22
        Başpehlivan Zeybek, memleketinde coşkuyla karşılandı

        Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanları, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazandıkları başarının ardından Antalya'ya geldi. 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i güreş severler Döşemealtı ilçesinde karşıladı. Kent girişinde başlayan kortejde üstü açık otobüsle tur atan Zeybek, vatandaşları selamladı. Zeybek'in yanında eşi Sümeyye Zeybek de yer aldı. Altın kemerin sahibi Zeybek'e güreş severler yoğun ilgi gösterdi. 

        TÖRENLE KUTLANDI

        Yaklaşık 2 saat süren kortejin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasına gelen Zeybek, mutluluğunu güreşseverlerle paylaştı. Belediye binası önünde gerçekleştirilen törende hemşehrileri, Zeybek'e sevgi gösterisinde bulundu. Törende Kırkpınar'da ikincilik elde eden İsmail Balaban da yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başpehlivan Zeybek, Balaban ve güreşlere katılan pehlivanları tebrik etti, hediyeler ile ödül verdi.

        BAŞKAN BÖCEK: 2024'TE ALTIN KEMERİ ANTALYA'YA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

        Törende konuşan Başkan Böcek, şunları söyledi:

        "Ata sporunda bizleri onurlandıran güreşçilerimizi gözlerinden, onları bugüne getiren annelerinin ellerinden öpüyorum. 29 yıldır Antalya'da güreşseverlerle bütün güreşlere katıldık. Antalyamız'a 2006 yılında Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde Osman Aynur, 2013, 2017'de İsmail Balaban, 2019'da Ali Gürbüz, 2022'de Mustafa Taş, 2023'te Yusuf Can Zeybek ile cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında altın kemeri getirdik. Yusuf Can Zeybek'i tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 2024'te altın kemeri Antalya'ya getirmek için çalışacağız." 

        BAŞPEHLİVAN ZEYBEK: EBEDİ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM

        Başpehlivan Yusuf Can Zeybek ise şöyle konuştu:

        "Çok mutluyum. Cumhuriyetimin ikinci yüzyılında Antalya'ya kemeri getirmek gurur verici. İsmail abiyle biz başarı elde ettik. 3 kere üst üste kemeri kazanıp ebedi sahibi olmak istiyorum. Güreşi çok seviyoruz. Antalya güreşi çok seviyor. Başkanımız bizi destekliyor. Çalışmayı bırakmayacağız. Güreşten önce Edirne'ye gittiğimde 'Kemeri alıp bu caddede yürümek istiyorum' dedim. Bu duyguyu dünya şampiyonasında da hissettim ve dünya ikincisi oldum. Edirne'de de aynı hisleri hissettim ve kemeri almak nasip oldu." 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Yusuf Can Zeybek'in gelişi

        Toplanan kalabalık 

        Küçük altın kemer detay

        Törenden detaylar 

        Başkan Muhittin Böcek'in konuşması 

        Makamda kabul 

        Yusuf Can Zeybek'in açıklamaları

        Konvoydan detay

        Halkı selamlamadan detay

        DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

        2023-07-12 19:21:24

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