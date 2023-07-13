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        Annesini ziyaret sonrası minibüsün altında kalan kadın öldü

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 10:39
        Annesini ziyaret sonrası minibüsün altında kalan kadın öldü

        Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde annesini ziyaret ettikten sonra yola çıkan Hayat Deniz (50), manevra yapan minibüsün altında kalınca hayatını kaybetti.

        Dutlubahçe Mahallesi'nde oturan Hayat Deniz, dün alışveriş yapıp, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki annesinin evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Deniz'e, saat 22.00 sıralarında manevra yapan Hüseyin Ö.'nün (50) kullandığı 07 FRM 35 plakalı minibüs çarptı. Minibüsün altında kalan Hayat Deniz, yaşamını yitirdi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hüseyin Ö. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

        2023-07-13 10:38:32

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