Hırsızlık yaparken kameraya yakalanan İranlı 2 kadın turist tutuklandı

Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, mağazadan 575 dolar ve gümüş kolye çalan İranlı 2'si kadın 3 turist, jandarmanın takibiyle Denizli'de yakalandı. Turistlerden Negar Babai ve Meryam Amiri tutuklandı, hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde, 9 Temmuz'da, 2'si kadın 3 turist, hediyelik ve gümüş takı satan mağazaya girdi. Turistlerin mağazadan ayrılmasının ardından, gümüş bir takının yerinde olmadığı fark edildi. Kasada sayım yapılınca da 575 doların eksik olduğu belirlendi. Olay, İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbar edildi. Jandarma ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçti.

KAMERALAR İNCELENDİ

Mağazadaki güvenlik kameralarının incelenmesinde, bir süre dolaşan 2 kadın turistin, satın almak istedikleri ürünlerle kasanın bulunduğu tezgaha gittiği, 1'inin kasadaki kadın kasiyerin yanına geçerken diğerinin kasanın yanında durup kasiyeri oyalamaya başladığı belirlendi. Kadınlardan birinin elindeki paraları tezgaha koyduğu ve ardından kasadaki paraları aldığı, kasiyerin ise parayı geri almak istemesi üzerine kadın turistin el çabukluğuyla paraların bir kısmını elindeki cüzdanın altına aldığı, daha sonra kalan parayı kasiyere iade ettiği tespit edildi.

KEMER'E GETİRİLDİLER

Kemer JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalarında, şüphelilerin İran uyruklu Negar Babai, Meryam Amiri ve S.H. adlı erkek olduğunu tespit etti. Jandarma, şüphelilerin kiraladıkları 06 CRT 472 plakalı otomobille olay yerinden ayrıldığını ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden de aracın Denizli istikametine ilerlediğini belirledi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na verilen bilgi üzerine 3 şüpheli, Acıpayam ilçesi girişinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen turistlerden Negar Babai ve Meryam Amiri tutuklandı, S.H. adlı erkek şüpheli serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2023-07-13 11:36:22